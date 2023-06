Onda de calor no Norte da Índia faz quase cem mortos em três dias

Pelo menos 98 pessoas morreram e mais de 450 tiveram de receber cuidados médicos hospitalares por causa da onda de calor que está a afectar as populações dos estados indianos de Bihar e Uttar Pradesh, no Norte do país, e que se intensificou nos últimos três dias, em que se registaram temperaturas máximas de 45º C.

Em Balia, o município mais afectado de Uttar Pradesh com temperaturas superiores a 42ºC, morreram 54 pessoas (23 na quinta-feira, 20 na sexta e 11 no sábado), umas por desidratação outras por sofrerem de doenças prévias que foram agravadas pelo calor intenso.

O hospital local recebeu mais de 400 pessoas desde quinta-feira e este domingo chegou uma equipa de especialistas provenientes da capital do estado, Lucknow, para averiguar se existe algum tipo de doença respiratória que tenha acelerado a gravidade dos sintomas, segundo o canal de televisão NDTV.

No estado de Bihar, a crise afectou particularmente a sua capital, Patna, onde morreram 35 pessoas, a que se juntaram outras nove de outros municípios, segundo o India Today, que cita fontes médicas dos hospitais de Nalanda e do Centro Médico Universitário da capital.

O boletim diário mostra uma média de temperaturas superior a 44ºC nos distritos do estado, com Shejpura à cabeça, onde se chegou a registar uma máxima de 45,1ºC. O alerta de calor para Bihar vai manter-se, no mínimo, até à manhã desta segunda-feira.

A onda de calor não é o único fenómeno climático extremo que afecta a Índia nesta altura. O estado de Assam, no Nordeste, é cenário de um ciclone que causou pelo menos um morto e afectou 37.500 pessoas por causa das inundações, segundo o Hindustan Times.

Exclusivo Público/Europa Press