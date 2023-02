Índia: Fevereiro quente faz temer novas ondas de calor extremo

As altas temperaturas de Fevereiro já estão a preparar a Índia para mais ondas de calor. O Departamento de Meteorologia da Índia emitiu o primeiro alerta de vaga de calor do ano no domingo.

No ano passado, os meteorologistas indianos soaram o primeiro alerta de onda de calor do ano em Março, antecipando um Verão que chegou invulgarmente cedo - e trouxe algumas das temperaturas mais extremas da história registada da Índia. Este ano, estão a fazer soar o alarme ainda mais cedo.

O Departamento de Meteorologia da Índia emitiu o primeiro alerta de vaga de calor do ano no domingo, avisando que partes da região ocidental da Índia atingiriam os 37 graus Celsius. Entretanto, outras partes da Índia estão a registar temperaturas que são normalmente vistas em meados de Março e acima do normal.

As temperaturas anormais são preocupantes para os especialistas que dizem que a estação primaveril da Índia - crucial para a produção de trigo - está a encolher perigosamente.

"Ainda nem sequer é Março e já parece uma repetição do ano passado, onde faltava a Primavera". O ritmo de mudança é alarmante", disse Aditya Valiathan Pillai, um investigador do Center for Policy Research, centrado nas ondas de calor.

No estado sulista de Andhra Pradesh, um dos lugares mais quentes do país, a semana passada foi a mais quente para esta época em 70 anos.

Em algumas cidades dos Himalaias, a falta de humidade dos ventos reduziu a quantidade de chuva e neve no Inverno, levando a temperaturas recordes esta semana. Mrutyunjay​ Mohapatra, chefe do Departamento de Meteorologia indiano, disse que um movimento descendente de ar, bem como um padrão de vento particular sobre Gujarat, conhecido como circulação anticiclónica, combinaram-se para criar o clima quente - uma repetição do ano passado.

Foto Em 2022, a Índia sofreu o impacto de uma onda de calor extremo REUTERS/Adnan Abidi

Os aumentos de temperatura nos estados produtores de trigo são particularmente preocupantes, dado que o calor do ano passado fez baixar a produção de trigo em cerca de 10%, ou quase 11 milhões de toneladas métricas. A Índia, o segundo maior produtor mundial de trigo, acabou por proibir as exportações, o que contribuiu para a crise global de abastecimento de trigo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

"No ano passado, vimos o quanto estas ondas de calor têm consequências em toda a economia, levando a conversa para além da morbilidade e mortalidade", disse o investigador Aditya Valiathan ​Pillai.

Anup Kumar Srivastava, consultora da Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes, disse que este ano já se registaram problemas não só com a produção de trigo, mas também para o grão-de-bico e sementes de mostarda - culturas indianas cruciais. Além disso, uma escassez de carvão no ano passado levou a uma crise de combustível nas centrais térmicas da Índia, uma vez que a procura de electricidade para aparelhos de ar condicionado e ventiladores disparou a par de uma economia pós-pandémica em recuperação.

Respigadores procuram objectos que possam ser reciclados durante o rescaldo de um incêndio numa lixeira em Nova Deli REUTERS/Adnan Abidi Incêndio num aterro sanitário em Nova Deli deixa partes da cidade dominadas pelo fumo REUTERS/Adnan Abidi Vendedor de flores em Calcutá EPA/Piyal Adhikary Trabalhador descansa durante a onda de calor em Calcutá EPA/Piyal Adhikary Habitantes refugiam-se em locais à sombra de Calcutá EPA/Piyal Adhikary Trabalhadores carregam sacos num dia de calor em Calcutá EPA/Piyal Adhikary Trabalhador descansa junto a um camião durante a onda de calor EPA/Piyal Adhikary Trabalhador carrega volumes pesados durante onda de calor em Calcutá EPA/Piyal Adhikary Menina vende água em Nova Deli abrigando-se do sol com a ajuda de um guarda-chuva REUTERS/Anushree Fadnavis Vendedor de sacos descansa durante um dia de calor em Calcutá. Temperaturas podem chegar aos 45 graus Celsius EPA/Piyal Adhikary Trabalhadores descansam durante a onda de calor em Calcutá EPA/Piyal Adhikary Homem abriga-se embaixo de uma árvore REUTERS/Anushree Fadnavis Mulher usa um saco para proteger-se do sol quente em Nova Deli REUTERS/Anushree Fadnavis Vendedores em Calcutá transportam bidões com água PIYAL ADHIKARY Vendedores de limões em Calcutá PIYAL ADHIKARY Fotogaleria Respigadores procuram objectos que possam ser reciclados durante o rescaldo de um incêndio numa lixeira em Nova Deli REUTERS/Adnan Abidi

"Este país vê normalmente ondas de calor entre 1 de Abril e 30 de Junho", disse Srivastava. "Mas já estamos a assistir ao aumento da procura de electricidade e a produtividade do trabalho já está a diminuir. Veremos mais doenças a passarem directamente do Inverno para o Verão."

No ano passado, registou-se o calor mais persistente, generalizado e severo da história da Índia - um acontecimento uma vez em cada cem anos. Mas ao contrário do ano passado, os cientistas prevêem agora que existe ainda uma grande probabilidade de que El Nino, o aquecimento do Oceano Pacífico, aumente ainda mais a severidade do clima da Índia este ano. Os últimos anos testemunharam o efeito contrário do La Nina, o arrefecimento dessas águas.

A Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes reuniu-se na semana passada com os seus homólogos estatais para discutir como melhorar os seus mais de 100 planos de acção de calor a nível local, um conjunto de instruções para a preparação e resposta às ondas de calor.

Dileep Mavalankar, o director do Instituto Indiano de Saúde Pública em Gujarat, que foi fundamental em alguns dos primeiros planos de acção contra o calor na Índia, acredita que os planos precisam de activar as suas fases de preparação muito mais cedo.

"Estamos a senti-lo hoje [em Gujarat]", disse ele. "Todos os anos parece que estas temperaturas se movem mais cedo em cerca de um mês."

Além disso, nota Dileep Mavalankar, os estados precisam de comparar os números de mortalidade com os anos anteriores para determinar as mortes relacionadas com o calor, um conjunto de dados que está actualmente subdesenvolvido no país. "A mortalidade por ondas de calor é muito subtil", mas existe, avisa. Os cientistas dizem que a saúde pode ser fortemente afectada sem a transição da Primavera do Inverno para o Verão.

"Há cinco anos, nunca se pensaria que algo assim pudesse acontecer em anos consecutivos", alerta o investigador Aditya Valiathan​Pillai. "As alterações climáticas continuam a mudar os limites, as severidades e as linhas do tempo."