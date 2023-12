Poluição dos combustíveis fósseis mata 5,1 milhões de pessoas todos os anos

Os benefícios para o clima e para a saúde pública global de deixar de usar carvão, petróleo e gás devem estar no topo da agenda na cimeira do clima, a COP28, que começou esta semana.

A poluição do ar relacionada com a queima de combustíveis fósseis é a causa de 5,1 milhões de mortes em excesso anuais em todo o mundo, conclui um estudo publicado nesta quarta-feira na revista British Medical Journal (BMJ). É mais do que o calculado em anteriores estimativas, o que leva os cientistas a alertar que o impacto positivo na mortalidade e na saúde de pôr fim ao uso de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural poderá ser ainda maior do que se pensava.

Em 2019, houve um total de 8,3 milhões de mortes anuais em todo o mundo devido à poluição por partículas PM2.5 e ozono na camada mais baixa da atmosfera. As 5,1 milhões de mortes em excesso relacionadas com os combustíveis fósseis representam 61% deste total.

“Os nossos resultados evidenciam que a mortalidade é particularmente elevada no Sudeste e Sul da Ásia, devido aos altos níveis de poluição e de densidade populacional”, escreve a equipa que desenvolveu um novo modelo de análise. Nesta região vive 55% da população mundial, e ali verifica-se 70% da mortalidade relacionada com a poluição do ar.

Para apurar estes valores, a equipa desenvolveu um novo modelo para estimar todas as causas de morte e, especificamente, as relacionadas com a poluição por combustíveis fósseis. A poluição do ar é o principal factor de risco ambiental para doença e morte, mas poucos estudos feitos a nível global atribuíram os óbitos a fontes de poluição específicas, diz um comunicado de imprensa do BMJ sobre o artigo, que é assinado à cabeça por Jos Lelieveld, do Instituto Max Planck de Química (Alemanha).

Os cientistas, de vários laboratórios europeus e norte-americanos, usaram dados do estudo Carga Global de Morbidade de 2019 (que analisa a mortalidade e incapacitação causada por 107 doenças e dez factores de risco para avaliar quais as doenças com maior incidência a nível global), bem como observações de satélites da NASA da poluição de partículas atmosféricas e química da atmosfera.

O objectivo era conseguir contabilizar o excesso de mortalidade (ou seja, as mortes acima do que seria de esperar num determinado período) em 2019 relacionadas com a poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis. Foi assim que chegaram ao valor de 5,1 milhões relacionadas com o uso destes combustíveis.

Mais de metade (52%) da mortalidade devido a poluição do ar deve-se a doenças cardiometabólicas, como isquemia cardíaca, e pode levar a um ataque cardíaco (30%), acidente vascular cerebral (AVC, 16%) e diabetes (6%). Mas a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) é também uma consequência importante da exposição crónica à poluição, representando cerca de 16% da mortalidade, escrevem os autores do artigo.

No entanto, uma grande proporção destas mortes seria evitável, pois está relacionada com emissões que têm origem na actividade humana – produção de energia e transportes, além de vários tipos de indústria, sublinham os cientistas.

Aliviar sistemas de saúde

A mortalidade, no entanto, é apenas uma parte da história. Se melhorássemos a qualidade do ar, seria possível aliviar o peso social de várias das principais doenças que afligem a humanidade, notam, num comentário ao trabalho, três autores nórdicos (dois finlandeses e um norueguês). Evitar consultas e tratamentos seria também um alívio para os sistemas de saúde sobrecarregados, destaca o artigo, que tem como primeiro autor Heli Lehtomäki, do Instituto Finlandês para Saúde e o Bem-Estar.

“Há cada vez mais provas de que a poluição atmosférica provoca inflamação sistemática e stress oxidativo, que leva à deterioração da saúde cardiovascular e respiratória, e tem efeitos adversos no sistema nervoso, metabolismo e na saúde mental e reprodutiva”, assinala o artigo.

Levando em conta que o Acordo de Paris estabelece como objectivo que se chegue em 2050 à neutralidade climática (quando uma quantidade equivalente aos gases de estufa emitidos igualar os que são retirados da atmosfera, através de vários processos, como plantar florestas), os cientistas sublinham que a próxima cimeira do clima das Nações Unidas (COP28), que se iniciou na quinta-feira, no Dubai, é uma oportunidade de ouro para os governos acordarem o abandono dos combustíveis fósseis e acelerarem o investimento energias limpas e renováveis.

“Substituir os combustíveis fósseis por fontes de energias renováveis teria tremendos benefícios tanto para a saúde pública como para o clima”, destacam os autores do artigo que estima a mortalidade devido a estes combustíveis. “Os benefícios para a saúde deviam estar bem no topo da agenda” da COP28, recomendam.

“Os benefícios de abandonar os combustíveis fósseis para a saúde global, bem como para o ambiente, devem ser reconhecidos e ter um papel fundamental nas discussões na COP28”, recomendam os autores do comentário no BMJ. O tema deve estar “bem no topo da agenda”, salientam os investigadores que estimaram o peso da mortalidade relacionada com estes combustíveis.