Temperaturas no Paquistão ultrapassam os 52ºC durante onda de calor

Apesar do valor elevado, este não é um recorde no Paquistão: a temperatura mais alta registada no país foi em 2017, quando as temperaturas atingiram 54ºC na cidade de Turbat.

As temperaturas ultrapassaram os 52 graus Celsius na província de Sindh, no sul do Paquistão: é o registo mais alto desta temporada e que fica perto do recorde de temperatura mais alta registado no país. Este valor foi atingido a meio de uma onda de calor que está em curso no país, disse o gabinete meteorológico nesta segunda-feira.

Em Mohenjo-Daro, uma cidade em Sindh conhecida por ser um sítio arqueológico que remonta à civilização do vale do Indo, construída em 2500 a.C., as temperaturas atingiram os 52,2ºC nas últimas 24 horas, disse à Reuters Shahid Abbas, alto quadro do Departamento Meteorológico do Paquistão.

As temperaturas extremas registadas no mês passado em toda a Ásia foram muito provavelmente agravadas pelas alterações climáticas (causadas pelos humanos), segundo uma equipa de cientistas internacionais.

Foto Uma pessoa refresca-se durante as temperaturas superiores a 50 graus Celsius no Paquistão Akhtar Soomro/REUTERS

A leitura é a mais alta deste ano até agora, e aproximou-se dos máximos históricos da cidade e do país de 53,5ºC e 54ºC, respectivamente.

"O calor faz-nos sentir muito mal"

Mohenjo-Daro é uma cidade pequena, com Verões extremamente quentes e Invernos amenos, e baixa pluviosidade. Ainda assim, os poucos comércios locais (incluindo padarias, lojas de chá, mecânicos, lojas de reparação electrónica e vendedores de frutas e legumes) estão normalmente cheios de clientes.

Mas, com a actual vaga de calor, as lojas estão quase vazias.

"Os clientes não vêm ao restaurante por causa do calor extremo. Fico sentado sem fazer nada no restaurante com estas mesas e cadeiras e sem clientes", diz Wajid Ali, de 32 anos, proprietário de uma casa de chá na cidade.

Foto Pessoas refrescam-se durante o calor tórrido no Paquistão RAHAT DAR/EPA

"Tomo banho várias vezes ao dia, o que me dá um pouco de alívio. Também não há electricidade. O calor faz-nos sentir muito mal."

Perto da loja de Ali há uma loja de reparações electrónicas gerida por Abdul Khaliq, de 30 anos, que estava sentado a trabalhar com a persiana da loja meio aberta para o proteger do sol. Khaliq queixou-se também de que o calor afectava a sua actividade comercial.

O médico local Mushtaq Ahmed acrescentou que os habitantes locais se adaptaram às condições climáticas extremas e preferem ficar em casa ou perto de locais com água.

"O Paquistão é o quinto país mais vulnerável ao impacto das alterações climáticas. Assistimos a chuvas e inundações acima do normal", afirmou Rubina Khursheed Alam, coordenadora do primeiro-ministro para o clima, numa conferência de imprensa na sexta-feira, acrescentando que o governo está a fazer campanhas de sensibilização devido às ondas de calor.

A temperatura mais alta registada no Paquistão foi em 2017, quando as temperaturas atingiram 54ºC na cidade de Turbat, localizada na província do sudoeste do Baluchistão. Este valor foi o segundo mais quente da Ásia e o quarto mais alto do mundo, disse Sardar Sarfaraz, meteorologista-chefe do Departamento Meteorológico do Paquistão.

A onda de calor vai abrandar em Mohenjo-Daro e nas zonas circundantes, mas espera-se que outro período de calor atinja outras zonas do Sindh, incluindo a capital, Karachi, a maior cidade do Paquistão.