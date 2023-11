Um manto cinzento no ar: as imagens do dia-a-dia na poluída Nova Deli

A cidade de Nova Deli, na Índia, vai restringir a utilização de veículos na próxima semana para travar o aumento da poluição, uma vez que a qualidade do ar na capital se manteve perigosamente insegura por vários dias consecutivos, apesar dos esforços de atenuação.

Nova Deli encontra-se todos os anos entre as cidades mais poluídas do mundo. A situação agrava-se antes do início do Inverno, quando os ventos calmos e as baixas temperaturas retêm os poluentes provenientes de fontes como os veículos, as indústrias, as poeiras da construção civil e os resíduos das colheitas que ardem nos campos vizinhos.

Um espesso smog encobriu o secretariado federal e o palácio do presidente no coração da cidade na segunda-feira cedo, e reduziu a visibilidade noutras partes da região, à medida que crescia a indignação pública sobre a perigosa qualidade do ar e a cidade prolongou o encerramento das escolas primárias até 10 de Novembro.

O governo local afirmou que irá impor a regra dos veículos "ímpares" de 13 a 20 de Novembro para mitigar os níveis de poluição que deverão aumentar após o festival hindu de Diwali, a 12 de Novembro, altura em que são frequentemente lançadas bombinhas, apesar da proibição.

A "odd-even rule" [ou ​regra dos veículos "ímpares", em português]​, introduzido pelo governo liderado por Kejriwal em 2016, permite que os veículos privados circulem apenas em dias alternados, dependendo do último dígito da sua matrícula. De acordo com este regime, os veículos com matrículas que terminam num dígito par podem circular nas datas pares, enquanto os que terminam em dígitos ímpares podem circular nas datas ímpares. A notificação indicava igualmente que a violação das restrições implicaria uma coima pesada para o proprietário.

Especialistas em ambiente afirmaram que a regra tem sido mais eficaz no descongestionamento das estradas e menos eficaz na redução da poluição.

"Tendo em conta o aumento da poluição, a regra dos veículos 'ímpares' será imposta em Deli", disse Gopal Rai, o ministro do ambiente local, aos jornalistas.

O jogo do Campeonato do Mundo de críquete entre o Sri Lanka e o Bangladesh decorreu na cidade, tendo os organizadores instalado purificadores de ar nos balneários dos jogadores e utilizado aspersores de água para reduzir a poluição atmosférica.

As restrições impostas aos veículos vêm juntar-se à proibição de trabalhos de construção em projectos públicos na região da capital nacional e às restrições à entrada de camiões e veículos pesados em Deli, impostas por um organismo federal de controlo da poluição no domingo.