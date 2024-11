Como é que a cidade mais poluída do mundo está a lutar contra o ar tóxico?

Governo do Paquistão encerrou escolas primárias em Lahore, proibiu a circulação de veículos de três rodas ou riquexós, suspendeu trabalhos de construção e aconselhou as pessoas a permanecerem em casa.

O smog tóxico encobre a cidade de Lahore, no leste do Paquistão, há vários dias, com o aumento da poluição a levar as autoridades a restringir as actividades e a criar um painel para supervisionar os esforços de prevenção. Eis um olhar sobre o que causa o ar perigoso e como o governo está a lidar com isso.

Onde fica Lahore?

Lahore, a capital da província mais populosa do Paquistão, Punjab, fica a apenas 25 km da fronteira com a Índia e é considerada a capital cultural do país. A segunda maior cidade do Paquistão, depois da cidade portuária de Karachi, no sul do país, tem uma população de cerca de 13 milhões de habitantes e é um centro importante para o comércio, a banca e a indústria.

Quão má é a qualidade do ar em Lahore?

O grupo suíço IQAir, que recolhe dados de 14 estações de controlo regionais, classificou Lahore como a cidade mais poluída do mundo na quarta-feira, com um índice de qualidade do ar (AQI) de 1165, mais de 120 vezes superior aos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No domingo, a poluição atingiu níveis sem precedentes nos arredores da cidade, com um índice de 1900.

O que provoca o ar tóxico?

Várias partes do Sul da Ásia são afectadas pela poluição todos os Invernos, uma vez que o ar frio retém os poluentes, como as emissões, as poeiras e o fumo das queimadas nas explorações agrícolas para limpar os restos das culturas de arroz antes da plantação de trigo.

As autoridades de Lahore atribuíram anteriormente a poluição ao combustível de má qualidade dos veículos, bem como à actividade de construção e industrial. No entanto, este ano, mais do que nunca, o governo da província culpou o ar tóxico que vem da vizinha Índia, onde as regiões do norte também estão a lutar contra o ar perigoso.

A capital indiana, Nova Deli, foi a segunda cidade mais poluída do mundo na quarta-feira, com uma pontuação de 299, informou a IQAir.

Que tipos de restrições foram impostas?

O Governo encerrou as escolas primárias, proibiu a circulação de veículos de três rodas ou de riquexós, suspendeu alguns trabalhos de construção e aconselhou as pessoas a permanecerem em casa. Criou também uma "sala de guerra contra o smog" para acompanhar a situação e supervisionar as acções de combate à poluição.

De que forma a questão está a ser resolvida a longo prazo?

O Punjab planeia abordar a Índia através do Ministério dos Negócios Estrangeiros para conversações com vista a encontrar uma solução para o ar tóxico.

"Temos esperança de que a Índia responda positivamente", disse Marriyum Aurangzeb, ministro do Punjab, ao jornal Indian Express, numa entrevista publicada na quarta-feira.