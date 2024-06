Depois de Portugal, Chefs on Fire à conquista de Espanha: em Outubro estreia-se em Madrid

Nos dias 5 e 6 de Outubro, o Chefs on Fire aterra em Madrid, no Real Jardim Botânico Alfonso XIII – é a internacionalização do evento criado em Portugal pela Lohad, empresa de Gonçalo Castel-Branco, depois de um pequeno ensaio em 2023 nas Maldivas.

Desta vez é a experiência completa do festival, que junta música e comida, sempre com muito fogo, que viaja até à capital espanhola, com 20 chefs, 16 deles espanhóis e internacionais e quatro portugueses, e 12 bandas ou artistas, que se dividem pelos dois dias.

Uma das estrelas internacionais é a brasileira Janaína Rueda, a Dona Onça da Casa do Porco, em São Paulo, que em 2024 foi eleita a Melhor Chef Mulher do Mundo pela lista The World’s 50 Best Restaurants, depois de no ano anterior se ter consagrado Melhor Chef Mulher da América Latina.

Os portugueses, que terão um palco dedicado a eles, são Henrique Sá Pessoa, do Alma (duas estrelas Michelin), em Lisboa, Tiago Penão, do Kappo e do Izakaya, em Cascais, Vasco Coelho Santos do Euskalduna (uma estrela), no Porto, e João Rodrigues, do Canalha, em Lisboa.

Foto Chefs on Fire

Entre os chefs espanhóis que farão parte desta primeira edição do Chefs on Fire Madrid, destaque para Lucía Freitas, do A Tafona, em Santiago de Compostela, que não só tem uma estrela Michelin como criou um projecto com mulheres produtoras, o Amas da Terra. Mas entre os chefs fumegantes estará também o brasileiro do Rio Grande do Sul Rafa Panatieri, que conquistou Espanha com o Brabo, em Barcelona, e a Sartoria Panatieri, também em Barcelona, considerada a Melhor Pizzaria da Europa fora de Itália pelo 50 Top Pizza Europa em 2023; Carlos Casillas. do Barro, em Ávila, com uma estrela Michelin e uma estrela Verde; Miguel Carretero, do Santera, em Madrid, também com uma estrela; Iñigo Urrechu do El Cielo de Urrecho, de Madrid; Javi Estévez do La Tasquería, com uma estrela, Madrid; Roberto Foronda do Tripea, de Madrid; tal como o argentino Juan D’Onofrio, do Chispa Bistró.

Vinda de Tiblissi, na Geórgia, Tekuna Gachechiladze, do café Littera e do Culinarium Khasheri, e figura de referência da revolução culinária no seu país, irá também juntar-se aos chefs que apresentarão pratos cozinhados no fogo, seguindo o conceito do festival, que trabalha igualmente para ser um evento cada vez mais sustentável apesar da dimensão que já tem.

Foto Chefs on Fire José Fernandes

Antes de chegar a Espanha, o Chefs on Fire terá ainda dois pop-ups em Portugal, em Santarém (de 5 a 7 de Julho) e Aveiro (19 a 21 do mesmo mês), que abrirão o apetite para o grande festival que terá a sua 6ª edição em Cascais, de 20 a 22 de Setembro.

Os bilhetes para o Chefs on Fire Madrid custam 95€ (3 pratos e 1 bebida), 110€ (5 pratos e 2 bebidas) ou 220€ (para os dois dias do festival, inclui 10 pratos e 5 bebidas).