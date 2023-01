Izakaya, um balcão em Cascais com vista para o lado rebelde do Japão

O novo projecto de Tiago Penão, do restaurante japonês Kappo, fica também em Cascais e oferece a cozinha japonesa do dia-a-dia, descontraída e divertida.

A tradição é tão antiga que alguns historiadores admitem que venha do século XIII. Já então, no Japão, existiam izakayas, locais onde se ia beber saké, e que se tornariam verdadeiramente populares mais tarde, durante o período Edo (séculos XVII a XIX). Depois do sucesso do Kappo, em Cascais, o chef Tiago Penão tinha vontade de abrir um espaço diferente – se o primeiro é um caso sério de alta cozinha japonesa, o seu irmão mais novo, também em Cascais, a pouca distância do primeiro, propõe-se ser “divertido, descontraído, barulhento”.