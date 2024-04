Em família, a cantar Mais Alto!, a dançar Com os Pés e de nariz metido em cravos

TEATRO

A Que Cheira a Liberdade?

28 a 29 de Abril

De Évora chega um convite para meter o nariz nos cravos e, entre gentes e marionetas, descobrir o aroma da liberdade. Os outros sentidos não ficam de fora: serão todos necessários para analisar os diversos significados dessa ideia, antes e depois do 25 de Abril.

Pensada para crianças com mais de seis anos, é uma peça que “abraça todas as gerações”. A inspiração vem dos acontecimentos históricos e de dois livros: O 25 de Abril Contado às Crianças… E aos Outros, de José Jorge Letria, e O Tesouro, de Manuel António Pina.

Criada e encenada por Jeannine Trévidic, conta com Carolina Maio e Luís Campião na interpretação e manipulação de objectos. Está em cena no Salão Nobre do Teatro Garcia de Resende, às 11h de domingo e, na segunda-feira, também às 15h, com entrada a 4€.

INSTALAÇÃO

Quanto Vale a Liberdade?

25 a 28 de Abril

“Uma máquina/jogo de revoluções.” Assim se apresenta a instalação que Luís Santos construiu como forma de “reconhecer metáforas para as estruturas que formam a nossa sociedade”. Inspirado pelo mecanismo do relógio, apoiado por alunos de relojoaria da Casa Pia de Lisboa e musicado por Leonardo Outeiro, é “um engenho-engenhoca que é uma maquineta, que é uma nave, que é um veículo para descobrir e para expressar a liberdade”, espicaça o convite.

A aventura revela-se no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de quinta a domingo, das 10h às 13h e das 14h30 às 17h30, com passaporte a 3€. Há reactivações previstas para 12 a 30 de Junho, 10 a 31 de Julho e 4 a 29 de Setembro.

FESTIVAL

Gigantes Invisíveis - Encontro Literário para os Mais Novos Leitores

25 a 30 de Abril

Literatura e artes dão as mãos neste festival que põe a petizada a folhear o “mundo gigante dos livros”, este ano com uma competência acrescida: “explicar às crianças o que é a liberdade”. O lançamento do livro Liberdade É e a oficina de ilustração Um Vaso para Um Cravo são disso exemplo.

A actuação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfónica Juvenil de Lisboa, o espectáculo de circo de rua Espera, o Gira Mundo do Teatro Quadrilha e as Antiprincesas de Cláudia Gaiolas (neste caso, a representar Clarice Lispector) são outros momentos a não perder.

Com organização da Câmara Municipal de Ovar e da estrutura Imaginar do Gigante, a nona edição torna a assentar arraiais no Parque Ambiental do Buçaquinho, em Esmoriz, com entrada livre para todo o programa.

Foto Cláudia Gaiolas em Antiprincesas: Clarice Lispector José Frade

PASSEIO

Liberdade em Linha

25 a 28 de Abril

O Museu do Carro Eléctrico, no Porto, alinha nas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril pondo a Liberdade em Linha. Os passageiros que embarcarem nos eléctricos históricos da Linha 1, entre as 16h e as 18h, serão presenteados com momentos de poesia sobre liberdade durante a viagem — e sem pagarem mais por isso.

VISITAS

Quartel do Carmo

10 de Abril a 12 de Maio

O Quartel do Carmo, um dos sítios de Lisboa onde mais história se fez em Abril de 1974 — foi ali que Marcelo Caetano se refugiou da revolução em curso, para depois se render aos militares — está de portas abertas a visitas.

Motivada simultaneamente pelo 113.º aniversário da Guarda Nacional Republicana e pelo cinquentenário do 25 de Abril, a iniciativa convida a percorrer salas, gabinetes, corredores, a varanda e outros espaços do local, sem esquecer a visita ao Museu da Guarda e a exposição temporária A GNR no 25 de Abril.

As visitas começaram a 10 de Abril e só terminam a 12 de Maio. Realizam-se de segunda-feira a sábado e aos feriados, das 10h às 18h, sempre com entrada livre.

3D Fun Art Museum

Em permanência

Com o conceito já testado (e aprovado) no Funchal, em Lisboa e em Portimão, o Porto também entrou no mapa do museu da diversão em 3D. Foi inaugurado em Dezembro passado, na porta 712 da Rua Faria Guimarães, um espaço onde não é proibido fotografar — aliás, é mais do que encorajado.

Na boca de um tubarão ou na asa de um avião, a desafiar a gravidade ou a surfar uma boa onda, a interagir com dinossauros e obras de arte ou a manipular ilusões, os visitantes entram em cenários diversos (cerca de 40) e saem de lá não só com memórias capazes de enganar o olhar mais distraído como com fotografias de inegável potencial “instagramável”.

Está aberto todos os dias, entre as 10h e as 19h. O preço dos bilhetes é de 9€ (crianças dos cinco aos 12 anos) e 13€ (adulto), com lugar a descontos para famílias e grupos, e com entrada gratuita para menores de quatro anos.

EXPOSIÇÕES

Oeiras BRInCKa

25 a 28 de Abril

BRInCKo... LEGO® Existo! É com este lema que os famosos tijolos coloridos regressam ao Pavilhão Leões de Porto Salvo (Oeiras), para dar forma a animais, cidades, monumentos, comboios, castelos e, em ano de cinquentenário do 25 de Abril, também à liberdade e seus cravos.

Deles vem a inspiração para o tradicional mural do evento, composto por mais de 100 mil peças e construído pelos visitantes ao longo de quatro dias. De resto, há mais de seis milhões de peças à disposição da imaginação.

A brincadeira tem hora marcada: das 10h às 20h (excepto domingo, em que encerra às 18h). A entrada custa 5€ (dos 4 aos 17 anos e seniores) e 7,50€ (adultos). Mais informações aqui.

Outros Mundos - Viagem pelo Sistema Solar Guiada por Michael Benson

24 de Abril a 4 de Junho

Dos anéis de Saturno a um eclipse do Sol pela Terra, passando por outros fenómenos que a vista humana nunca alcançaria sem os seus “embaixadores robóticos” enviados ao espaço, esta é uma exposição para conhecer “o legado visual que a exploração espacial nos proporcionou” e “explorar a beleza e a diversidade das paisagens oferecidas pelos astros que constituem o Sistema Solar”, explica a organização, da Fundação “la Caixa”.

Na zona ribeirinha da Amora (Seixal) estão expostas 40 imagens em grande formato. Provenientes de captações feitas pela NASA e pela sua congénere europeia, foram alvo de selecção e tratamento por um artista que se move neste encontro da ciência com a arte: o fotógrafo, cineasta e escritor Michael Benson.

Foto Outros Mundos Fundação “la Caixa”

Podem ser vistas a qualquer hora do dia ou da noite, com entrada livre. Os mais curiosos e interessados podem participar nas visitas comentadas que acontecem todos os sábados (às 12h, 17h e 18h) e domingos (às 11h, 12h e 17h) ou marcar uma viagem em grupo durante a semana (segunda a sexta, das 10h às e 13h e das 16h às 18h; inscrições pelo telefone 215562495).

MÚSICA

Mais Alto!

27 a 29 de Abril

Francisca Cortesão, Afonso Cabral, Sérgio Nascimento, Inês Sousa e Isabel Minhós Martins celebram o poder da música, convidando os mais novos a reflectir sobre a sua força nos momentos em que os cidadãos têm de se fazer ouvir – como aconteceu no caminho para o 25 de Abril.

Regressam ao palco do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) com este concerto comentado em que fazem desfilar “músicas que fizeram sonhar, suspirar, conspirar… e talvez revolucionar todos os homens e mulheres que viviam atrás desta porta fechada que era Portugal”. “Venham cantar também e não permitir (nunca!) que esta porta se feche outra vez”, desafiam.

As sessões para famílias estão marcadas para sábado, às 16h30 e 18h30; e domingo, às 11h30 e 16h30. Nesta última, após o concerto, tem lugar um momento especial: o lançamento do livro-disco Mais Alto!, feito de “algumas das canções que têm vindo a integrar o espectáculo, da autoria, entre outros, de José Afonso, José Mário Branco, Rita Lee, Titãs, Nuno Prata, Luís Severo ou Clã”, elencam. Quanto às escolas, têm lugar na segunda-feira, às 10h30 e 14h30. O bilhete custa 3€ e vale para maiores de três anos.

DANÇA

Com os Pés

28 a 30 Abril

Aveiro assiste à estreia de uma co-criação de Marina Nabais e Ricardo Machado em que Marina Melero dança uma reflexão “sobre a liberdade individual e colectiva em relação com a natureza”, a partir desta pergunta: “mudando a minha percepção do corpo, consigo mudar a minha forma de estar, de agir e pensar?”

Com os Pés apresenta-se ao público no Teatro Aveirense, às 16h de domingo (as sessões de segunda, às 10h30 e 14h30, e de terça, às 10h, são reservadas a escolas), por 3€ e para maiores de seis anos. Em Maio, segue para Mértola (dias 3 e 4, no Salão dos Bombeiros), Lisboa (15 e 16, na Biblioteca de Marvila) e Setúbal (24 e 25, no Auditório Bocage).