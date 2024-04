Príncipe Louis faz 6 anos e, para celebrar, há nova fotografia assinada por Kate

No jubileu de Platina de Isabel II, em 2022, o irrequieto príncipe Louis foi o protagonista na varanda do Palácio de Buckingham. Novamente, na coroação do avô, Carlos III, fez as delícias dos fotógrafos. O filho mais novo de William e Kate celebra 6 anos nesta terça-feira e os príncipes de Gales assinalaram a ocasião com um novo retrato.

A fotografia, que mostra um sorridente Louis, terá sido captada pela mãe, Kate Middleton, que está ausente dos deveres reais por estar a fazer quimioterapia, depois de ter sido diagnosticada com um cancro. De acordo com a BBC, o retrato terá sido captado em Windsor, onde vive o casal com os filhos, “nos últimos dias”.

“Feliz 6º aniversário, príncipe Louis! Obrigado por todos os votos de felicidades”, escreveu o Palácio de Kensington no X e no Instagram. Louis nasceu a 23 de Abril de 2018 (dois dias depois do aniversário da Isabel I) e é o mais novo dos três filhos do casal. George, de 10 anos, é o mais velho, seguido de Charlotte, que vai celebrar o nono aniversário no próximo mês.

Há já alguns anos que o Palácio de Kensington divulga imagens registadas por Kate, cujo gosto pela fotografia é conhecido, para assinalar aniversários e outras ocasiões familiares.

No entanto, uma fotografia publicada este ano no Dia da Mãe, em Março, foi retirada por várias organizações noticiosas, incluindo a Reuters, por ter sido editada, algo pelo qual a princesa de Gales se desculpou mais tarde, admitindo o erro.

Pouco depois, as agências de notícias começaram a rever as fotografias partilhadas pelo casal. Antecipando futuras polémicas, o Palácio de Kensington confirmou de antemão que a fotografia do príncipe Louis não foi editada.

O herdeiro do trono, William, só agora regressou às funções oficiais após o anúncio de que Kate está em tratamento após ter sido descoberto um cancro, na sequência da cirurgia abdominal a que foi submetida em Janeiro. A princesa de Gales só deverá voltar ao trabalho quando tiver “alta” por parte da sua equipa médica.

Os futuros reis têm reiterado o pedido de privacidade, em prol do bem-estar das crianças. “Claro que foi um choque enorme e eu e o William temos feito tudo o que podemos para processar e gerir isto em privado, para bem da nossa jovem família”, declarou a princesa no vídeo divulgado a 22 de Março.

Também Carlos III foi diagnosticado com cancro, no início de Fevereiro. Contudo, o rei tem mantido as funções de chefe de Estado e tem sido visto em público (e nas redes sociais) frequentemente.