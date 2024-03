Família real divulga a primeira fotografia de Kate Middleton depois da cirurgia

A família real acaba de divulgar a primeira fotografia oficial de Kate Middleton, na sequência da cirurgia abdominal a que a princesa da Gales foi submetida há dois meses. “Obrigado pelos desejos de melhoras tão queridos e pelo apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses”, escreve o Palácio de Kensington na legenda da fotografia onde a mulher do príncipe William surge com os três filhos, a propósito do Dia da Mãe, que se celebra neste domingo, 10 de Março, no Reino Unido.

A fotografia, diz ainda o Palácio de Kensington, foi tirada pelo próprio príncipe de Gales, William. De acordo com a BBC, a imagem foi tirada ainda no início da semana ─ quando os paparazzi divulgaram também uma fotografia da princesa de Gales captada em Windsor.

Kate surge sentada numa cadeira ao meio, vestida de forma descontraída, a abraçar os filhos, George, de 10 anos, Charlotte, de oito, e Louis, com cinco. No comunicado inicial, logo após a cirurgia, a nora de Carlos III tinha pedido privacidade para os filhos, para que os três pudessem manter “a maior normalidade possível” durante estes meses.

Isto porque a princesa só deverá regressar aos deveres reais depois da Páscoa, no início de Abril, ainda que a agenda oficial permaneça sem qualquer compromisso agendado. Durante a semana, tinha sido anunciada a presença da princesa no desfile anual Trooping the Colour, a 8 de Junho ─ pouco depois, o anúncio foi retirado do site do Ministério da Defesa britânico.

A saúde da futura rainha inglesa tem estado envolta em mistério e gerou até uma série de teorias da Internet. Nos comentários da fotografia divulgada neste domingo, alguns utilizadores questionam onde está o anel de noivado da princesa e outros alegam que a imagem terá sido retocada, uma vez que a mão de Kate à volta de Louis está desfocada. Outros aproveitam para deixar elogios à princesa: “É um epítome de graça e resiliência e é muito amada.”

Sabe-se apenas que Kate tem estado em recuperação em casa, na Adelaide Cottage, no Castelo de Windsor, com o gabinete de comunicação dos príncipes a insistir que não prestará mais esclarecimentos, a menos que surjam novidades significativas a relatar.

O Palácio de Kensington já confirmou que a condição de Kate não é um cancro, mas a situação médica da princesa continua a ser tratada com maior secretismo do que a do próprio rei. Carlos III foi diagnosticado com um cancro, mas mantém as funções de chefe de Estado e tem surgido frequentemente nas redes sociais, inclusive para agradecer todo o apoio.

Neste domingo, o rei também assinalou o Dia da Mãe com uma fotografia onde surge a beijar a mão de Isabel II. “Desejo a todas as mães, e àqueles que hoje sentem a falta das suas mães, um Domingo da Mãe tranquilo”, escreve o soberano na legenda.