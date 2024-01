Kate submetida a cirurgia abdominal e Carlos será hospitalizado na próxima semana

A princesa de Gales, Kate Middleton, foi submetida uma cirurgia abdominal programada, informou o Palácio de Kensington nesta quarta-feira, através de um comunicado partilhado nas redes sociais. A mulher do príncipe William deverá ficar internada durante pelo menos dez dias. Já Carlos III irá ser tratado a "próstata aumentada" na próxima semana, anunciado por seu lado o Palácio de Buckingham.

Até agora, Buckingham não comentou a intervenção cirúrgica da futura rainha, mas pouco depois anunciou que também o rei terá de suspender a agenda da próxima semana. "Como acontece com milhares de homens todos os anos, o rei procurou tratamento para um aumento da próstata. A condição de Sua Majestade é benigna e irá ao hospital na próxima semana para uma intervenção correctiva", informa, acrescentando que depois do procedimento Carlos vai recuperar por alguns dias.

Depois de divulgado o comunicado sobre Kate, a imprensa tablóide britânica não tardou a iniciar o rol de suspeitas do que se poderá tratar a maleita da princesa de 42 anos. “É entendido que não se trata de um cancro”, diz o The Sun. E o Daily Mail reitera a mesma informação, acrescentando que o Palácio não quer prestar mais declarações.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024

Kate, mulher do príncipe William, herdeiro do trono britânico, está actualmente internada na London Clinic, um hospital privado no centro de Londres, onde deverá ficar “entre dez a 14 dias, antes de voltar a casa para continuar a recuperação”, pode ler-se no comunicado. E acrescenta, em jeito de aviso: “Com base nas indicações médicas actuais, é improvável que volte aos deveres públicos até depois da Páscoa [no final de Março].”

Há outra parte do comunicado que, por um lado, pode levantar suspeitas de que algo de mais grave se poderá passar; mas, por outro, pode ser apenas um pedido de privacidade. A princesa de Gales “compreende o interesse que esta declaração vai gerar” junto dos súbditos e “espera que o público compreenda o desejo de manter o máximo de normalidade possível para os seus filhos e o desejo de que as suas informações médicas pessoais permaneçam privadas.”

O Palácio de Kensington não revela mais detalhes e declara que só partilhará novidades sobre este tema se existir “novas informações significativas para divulgar”. Em nome da princesa, termina pedindo desculpa por todos os eventos que iam contar com a presença de Kate e tiveram de ser adiados ou cancelados.

Kate e o príncipe William casaram-se em Abril de 2011 e têm três filhos: George, de 10 anos, Charlotte, de oito, e Louis com cinco. O filho mais velho de Carlos III é o primeiro na linha de sucessão ao trono. O casal recebeu o título de príncipes de Gales em 2022, na sequência da morte de Isabel II.