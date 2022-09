Isabel II, a rainha que andou de braço dado com a História e que assistiu ao declínio britânico na fila da frente

Entre 1952 e 2022 passaram 15 primeiros-ministros por Downing Street. Reconstruiu-se o que se destruiu na Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido passou de potência mundial a órfão de um império. Os Estados Unidos assumiram o primeiro posto. A Europa uniu-se em redor de um projecto comum. A Guerra Fria alterou o jogo de forças e a queda do muro baralhou de novo as cartas. O braço-de-ferro na Irlanda do Norte fez estremecer o reino e a Escócia votou para não o abandonar. Várias crises económicas adensaram o debate entre socialismo e liberalismo. A noção de segurança alterou-se com o tempo. A extrema-direita voltou. O Reino Unido saiu da União Europeia. A pandemia de covid-19 trouxe imprevisibilidade. A guerra voltou à Europa, na Ucrânia. E Isabel II reinou.