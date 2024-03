Princesa de Gales, Kate, é fotografada pela primeira vez desde a cirurgia

Kate Midleton foi vista no carro acompanhada da mãe, Carole Middleton, perto do Castelo de Windsor, nesta terça-feira.

A ausência de Kate Midleton foi um dos temas quentes das últimas semanas nas redes sociais, com várias teorias misteriosas a serem debitadas. Mas, acabou o mistério: a princesa de Gales foi fotografada nesta terça-feira perto do Castelo de Windsor, acompanhada da mãe, Carole Middleton. O momento foi captado pela de um paparazzi que vendeu as fotografias ao site de celebridades norte-americano TMZ.

O facto de Kate ter sido fotografada em Windsor vem comprovar o que a família real tem reiterado nas últimas semanas: a princesa está a recuperar em casa, na Adelaide Cottage, no Castelo de Windsor. A mulher do príncipe William foi fotografada no lugar do passageiro no carro, a usar uns grandes óculos de sol, o que poderá ser interpretado como uma tentativa de passar despercebida.

A futura rainha deverá estar ausente da esfera pública durante ainda mais um mês, até depois da Páscoa, como tinha informado o Palácio de Kensington. Kate foi submetida a uma cirurgia abdominal programada em Janeiro e, desde então, tem estado em recuperação, com o gabinete de comunicação do casal a insistir que não prestará mais esclarecimentos sobre o estado de saúde da princesa, a menos que surgisse algo de significativo a relatar.

Kate Middleton vista en publico por primera vez tras su operación. Va en el asiento del copiloto de un vehículo conducido por su madre. Las imágenes han sido tomadas en las inmediaciones del Castillo de Windsor (?? Agencia Backgrid vía TMZ) pic.twitter.com/jcYV6oytTf — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 4, 2024

A privacidade tinha sido um dos pedidos de Kate Middleton no comunicado divulgado logo após a cirurgia. “A princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar. Espera que o público compreenda o seu desejo de manter a maior normalidade possível para os seus filhos; e o seu desejo de que a sua informação médica pessoal permaneça privada.”

No entanto, na semana passada quando o príncipe William cancelou inesperadamente a participação na cerimónia fúnebre do seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, justificando com um “assunto pessoal”, cresceu a especulação — uma jornalista espanhola chegou a dizer que Kate teria estado em coma depois da cirurgia. Um porta-voz do casal veio esclarecer que a princesa “está a recuperar bem”, insistindo que os rumores são “falsos”.

Certo é que a situação médica de Kate Middleton tem sido tratada com maior secretismo do que a do próprio rei. Carlos III foi diagnosticado com cancro, mas mantém as funções de Chefe de Estado e tem surgido frequentemente nas redes sociais, inclusive para agradecer todo o apoio.

O soberano tem sido substituído pelos membros seniores dos Windsor, em especial pela mulher, Camila, que anunciou esta semana que vai tirar alguns dias para descansar, na sequência da agenda agitada do último mês. De lembrar que a rainha Camila tem 76 anos.