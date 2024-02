Kate Middleton esteve em coma após cirurgia abdominal? “Um disparate total”, assevera Palácio

Uma autora e jornalista espanhola, Concha Calleja, avançou no programa Fiesta do canal Telecinco que a cirurgia abdominal de Kate Middleton teve complicações, o que teria obrigado a equipa médica a induzir o coma à princesa. Mas o Palácio de Kensington já veio a público negar as declarações. “É um disparate total”, cita o The Times.

“A jornalista não fez qualquer tentativa de verificar os factos”, acrescentou fonte do palácio ao jornal britânico, avançando que a notícia foi “totalmente inventada”.

A princesa de Gales foi submetida uma cirurgia abdominal programada, a 17 de Janeiro. Num comunicado partilhado nas redes sociais, o Palácio de Kensington fez saber que a mulher do príncipe William deveria ficar internada durante pelo menos dez dias. Kate recebeu alta na última segunda-feira, um dia antes do previsto, tendo agora um período de recuperação que a afastará dos deveres reais, pelo menos, até depois da Páscoa.

O gabinete que trata da comunicação da princesa não avançou com qualquer diagnóstico, mas ressalvou que não se trata de nenhuma situação oncológica, pedindo respeito pela privacidade de Kate. “A princesa de Gales (…) espera que o público compreenda o seu desejo de manter o máximo de normalidade possível pelo bem dos seus filhos; e o seu desejo de que a sua informação médica pessoal permaneça privada”, explicou o Palácio de Kensington na sua declaração inicial.

Concha Calleja, de 59 anos, começou por escrever sobre arqueologia, tendo publicado nos jornais La Vanguardia, El Periódico, El Mundo e nas revistas Mundo Científico, La Clave, Cuadernos de Pedagogía, Historia y Vida e Historia. Posteriormente, passou a dedicar-se a escrever biografias de personalidades históricas ou famosas e argumentos para filmes e séries televisivas.