Kate Middleton está de volta a casa depois de cirurgia abdominal

A mulher do príncipe William deverá continuar a recuperação em casa. O regresso aos deveres reais só está previsto para depois da Páscoa.

A princesa de Gales, Kate Middleton, voltou a casa nesta segunda-feira, informou o Palácio de Kensington, acrescentando que a recuperação da cirurgia abdominal ainda deverá continuar. “Está a fazer bons progressos”, adiantaram no comunicado partilhado no Instagram.

“O príncipe e a princesa desejam dizer um grande obrigado a toda a equipa da London Clinic, especialmente aos enfermeiros dedicados, por todo o cuidado prestado”, acrescentam. Além disso, deixam também uma mensagem de “gratidão” pelos desejos de melhoras que receberam “de todo o mundo”.

A notícia de uma intervenção cirúrgica à mulher do príncipe William a 17 de Janeiro foi uma surpresa, sobretudo pela duração avançada para a recuperação. De acordo com o Palácio de Kensington, Kate só deverá regressar aos deveres reais “depois da Páscoa”, no final de Março.

Pouco se sabe sobre a patologia que a terá levado ao hospital, apesar de terem garantido tratar-se de uma “cirurgia abdominal planeada”. Mais tarde, face à especulação, fontes do palácio declararam à imprensa britânica que o problema não é cancerígeno.

A princesa de 42 anos esteve internada durante 12 dias na London Clinic, um hospital privado no centro de Londres. No comunicado inicial, os príncipes pediam respeito, sobretudo para “manter o máximo de normalidade possível para os seus filhos” ─ George, de 10 anos, Charlotte, de oito, e Louis, de cinco. O príncipe William cancelou temporariamente a agenda de compromissos oficiais para prestar maior apoio às crianças.

Kate Middleton, membro da família real desde o casamento em 2011, não é a única dos Windsor a lidar com problemas de saúde. Na semana passada, o rei Carlos III foi submetido a uma intervenção para um aumento da próstata, que terá sido “bem sucedido”, confirmou a rainha Camila, na sexta-feira, à porta do hospital, em Londres.

Também a ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson, anunciou ter sido diagnosticada com um melanoma maligno, quando ainda recuperava de um cancro da mama. “Naturalmente, outro diagnóstico de cancro foi um choque, mas estou animada e grata pelas muitas mensagens de amor e apoio”, escreveu no Instagram.