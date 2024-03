Kate assume manipulação da imagem: “Ocasionalmente, faço experiências de edição”

PRÍNCIPE DE GALES VIA PALÁCIO DE KENSINGTON

Princesa de Gales recorreu às redes sociais para justificar sinais de manipulação que levaram as principais agências a retirarem uma fotografia divulgada por Kensington do seu banco de imagens.

Kate Middleton gosta de fotografia – é um facto. E, diz ela, “tal como muitos fotógrafos amadores”, faz “ocasionalmente experiências de edição”. Terá sido essa a razão para que a fotografia divulgada pelo Palácio de Kensington e creditada ao príncipe William exibisse sinais de manipulação digital.

Detalhes da imagem levaram algumas das principais agências a apagarem a fotografia dos seus bancos de imagens e a aconselharem os seus clientes a apagarem o registo fotográfico.

Na imagem divulgada, Kate surge sentada numa cadeira ao meio, vestida de forma descontraída, a abraçar os filhos, George, de 10 anos, Charlotte, de 8, e Louis, com 5. Mas, vários detalhes revelam que a imagem foi trabalhada digitalmente, nomeadamente a mão desfocada com que a princesa abraça o filho mais novo ou a sombra vermelha na saia de Charlotte. Muitos também repararam na ausência do anel de noivado que a mulher de William usa sempre.

A AFP, a Reuters e a AP, entre outras, após suspeitas de manipulação, retiraram a imagem, enviando a mensagem de que a fotografia não deveria ser utilizada.

No caso da Reuters, a agência (cujo serviço o PÚBLICO subscreve) explica que “não conseguiu apurar de imediato como, porquê ou por quem foi efectuada a alteração”, mas que o seu Livro de Estilo determina, por exemplo, que “a ferramenta de edição Photoshop só pode ser utilizada em casos muito limitados”, nomeadamente para cortar e dimensionar imagens ou equilibrar o tom e a cor.

E a ideia de que Kensington “fabricou” uma imagem para mostrar Kate no Dia da Mãe, que se assinala no Reino Unido três domingos antes da Páscoa, gerou uma forte especulação sobre o estado de saúde da princesa, que foi submetida a uma cirurgia abdominal programada em Janeiro e que, deste então, se tem mantido longe da agenda de trabalho da família real.

Kate, porém, parece querer clarificar o cenário e esclarece que a responsabilidade se resume à sua “carolice”, lamentado o sucedido: “Queria apresentar as minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que partilhámos ontem [domingo] tenha causado. Espero que todos os que estão a celebrar tenham tido um Dia da Mãe muito feliz.”