O primeiro dia do Jubileu de Platina teve duas estrelas. E nenhuma foi a rainha

Até ao último instante houve alguma dúvida sobre se a rainha, no último momento, não se sentiria capaz de comparecer na varanda do Palácio de Buckingham para saudar as tropas. Mas Isabel II, que tantas vezes, ao longo de sete décadas, se juntou à parada, não desapontou. Com uma bengala de apoio e com o primo Eduardo, duque de Kent, ao seu lado, a monarca mostrou-se sorridente perante uma multidão de dezenas de milhares que ocuparam as ruas para a felicitar pelo longo reinado.

A varanda acabou por ser ocupada pelos membros da família real que desempenham funções em prol da coroa ou que as apoiam, como os filhos Carlos, Ana e Eduardo (a ausência de André já tinha sido confirmada depois de o duque de Iorque se ter visto envolvido num escândalo sexual) e respectivos cônjuges: Camila, que já recebeu a bênção da monarca para um dia vir a ser rainha consorte, o marido de Ana, Timothy Laurence, ​e a mulher de Eduardo, Sofia, duquesa de Wessex. Já entre os netos, o único que marcou presença foi William, que se fez acompanhar da mulher, Kate, e dos três filhos, George, Charlotte e Louis. Ainda na fotografia ficaram os netos de Jorge V e primos da rainha: o príncipe Ricardo e a mulher, Brigitte, duques de Gloucester; a princesa Alexandra e Eduardo, duque de Kent.

No entanto, entre todos, foram os mais novos que atraíram as atenções mediáticas, sobretudo Louis, que não se coibiu de se mostrar incomodado com os aviões da Força Aérea, tapando os ouvidos e gritando. Já antes, durante o passeio de carruagem, Charlotte tomou as rédeas da situação e ralhou com o irmão mais novo por ser tão efusivo a cumprimentar as multidões.

Entretanto, o Palácio já informou que a rainha irá falhar, esta sexta-feira, uma cerimónia religiosa no âmbito das celebrações dos seus 70 anos de reinado, depois de ter sentido esta quinta-feira um “desconforto”. Também o príncipe André será uma ausência notada: o duque foi diagnosticado com covid-19 e ficará resguardado durante o período aconselhado.