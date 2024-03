À segunda fotografia de Kate manipulada, Reuters está a rever imagens reais

No início deste mês, a Reuters e várias organizações noticiosas retiraram uma fotografia de Kate com os seus três filhos, publicada pelo palácio para assinalar o Dia da Mãe.

Na terça-feira, a Getty alertou os seus clientes para uma segunda fotografia da família real britânica que foi manipulada digitalmente e, por isso, a Reuters — que tem nos seus arquivos a mesma imagem de Isabel II com netos e bisnetos — fez também a sua verificação para concluir que sim, que a imagem foi alterada digitalmente em oito lugares. Assim sendo, a agência de notícias avança que está a verificar todas as imagens enviadas pelo Palácio de Kensington. Este recusou-se a comentar.

Um porta-voz da Reuters disse: "A Reuters está a actualizar os seus procedimentos relacionados com a verificação das imagens do Palácio de Kensington depois de confirmar uma segunda fotografia alterada. De acordo com os Princípios de Confiança da Thomson Reuters Foundation, a Reuters exige que as fotografias cumpram os seus padrões editoriais de qualidade, precisão e fiabilidade da imagem."

No início deste mês, a Reuters e várias organizações noticiosas retiraram uma fotografia de Kate com os seus três filhos, publicada pelo palácio para assinalar o Dia da Mãe, depois de uma análise pós-publicação ter revelado que não cumpria as normas editoriais.

A fotografia da antiga monarca, com as últimas gerações da sua descendência, divulgada em Abril do ano passado para assinalar o que teria sido o 97.º aniversário da rainha, foi tirada por Kate, 42 anos, na residência real escocesa do Castelo de Balmoral, no Verão anterior, disse na altura o Palácio de Kensington.

Na terça-feira, a Getty Images avisou os seus clientes que a fotografia de Balmoral tinha sido "melhorada digitalmente na origem", sem dar mais pormenores. "A Getty Images está a proceder a uma análise das imagens distribuídas e, de acordo com a sua política editorial, está a colocar uma nota de editor nas imagens em que a fonte sugeriu que poderiam ser melhoradas digitalmente", afirmou um porta-voz.

Embora a Getty, a Reuters e outras organizações noticiosas não tenham, na altura, detectado quaisquer problemas com a imagem, o exame da mesma pelos editores de fotografia da Reuters revelou que havia oito locais onde a imagem tinha sido claramente alterada por clonagem digital. A Reuters não conseguiu apurar de imediato o motivo das alterações.

A clonagem digital envolve a cópia de pixels para mover ou mascarar objectos ou áreas de uma fotografia. O Palácio de Kensington recusou-se a comentar o assunto. Contudo, em relação à fotografia do Dia da Mãe, depois de a Reuters ter percebido que havia alterações na imagem, a princesa de Gales emitiu um pedido de desculpas.

"Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente experimento fazer edição", justificou num comunicado publicado na rede social X, o antigo Twitter. "Eu queria expressar as minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou".

O problema com as fotografias editadas surge no meio de uma especulação generalizada nas redes sociais sobre a saúde de Kate desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal em Janeiro. Na segunda-feira, a futura rainha apareceu, pela primeira vez, em imagens de um vídeo publicado pelo jornal Sun.