Kate Middleton filmada perto de Windsor acompanhada do príncipe William

Kate Middleton sorri descontraída no vídeo que a mostra em público no passado fim-de-semana, a pouco mais de um quilómetro de Windsor, acompanhada do príncipe William. Depois de uma aparente visita ao supermercado “de uma quinta”, diz o The Sun, os príncipes de Gales carregam dois sacos de compras, colocando um ponto final a alguns dos rumores de desaparecimento da futura rainha.

A notícia foi avançada inicialmente pelo tablóide na tarde desta segunda-feira, citando apenas uma “fonte”. Mais tarde, foi publicado o vídeo que comprova tratar-se mesmo de Kate. Dizem, ainda, que os príncipes de Gales tinham passado a manhã a acompanhar os três filhos, George, Charlotte e Louis, em actividades desportivas.

O facto de Kate ter sido vista a menos de um quilómetro de Adelaide Cottage, a casa dos príncipes no Castelo de Windsor, vem reforçar o argumento do Palácio de Kensington ─ de que a princesa está a recuperar em casa. Ao contrário de uma fotografia captada por paparazzi, no início do mês, não parecem restar dúvidas de que a mulher no vídeo é mesmo a princesa de Gales, ainda que visivelmente mais magra.

Kate não é vista oficialmente em público desde o Natal e foi submetida a uma cirurgia abdominal programa em Janeiro. O regresso aos deveres reais está anunciado para depois da Páscoa, apesar de a agenda da futura rainha no site oficial dos Windsor continuar sem compromissos marcados até ao final do ano.

Os tablóides britânicos têm noticiado que a princesa deverá regressar ao trabalho depois de 17 de Abril, quando terminam as férias escolares dos filhos. Outros acreditam que Kate poderá aparecer no Domingo da Páscoa, ao juntar-se à família real na tradicional caminhada para a igreja em Windsor.

O The Sunday Times tem avançado que a princesa só falará sobre a situação de saúde quando voltar aos compromissos públicos. É o que diz Kensington, que sempre insistiu que Kate pedia privacidade em prol do bem dos filhos e que só seriam dadas novas informações caso fossem consideradas “relevantes”.

O Palácio, que faz a comunicação dos príncipes de Gales, tem estado debaixo de fôlego nas últimas semanas, depois de partilhar uma fotografia de Kate com os três filhos no Dia da Mãe. Alguns detalhes da imagem revelavam que tinha sido editada e as principais agências, como a Reuters, decidiram tirá-la de linha, justificando que não tinham explicação para os retoques.

Kate deu a explicação um pouco depois — “Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com a edição” —, mas o mal já estava feito, e quase tudo serviu para questionar a veracidade do “boneco”: desde a sua mão direita desfocada até ao fecho de correr do seu casaco.

Certo é que a ausência da futura rainha continua a ser um tema quente nas redes sociais, terreno fértil para suposições. Como a da suposta amante do príncipe William e divórcio dos príncipes de Gales até outras mirabolantes, a acusar a família real de estar a esconder a morte de Kate ou de Carlos III.

Nesta segunda-feira, alguns meios de comunicação social russos chegaram a noticiar a morte de Carlos III. A Embaixada britânica na Russa viu-se obrigada a vir desmentir o suposto comunicado. “As notícias sobre a morte de Carlos III do Reino Unido são FALSAS”, avisaram no X (antigo Twitter).