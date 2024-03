Presença de Kate Middleton confirmada em parada. Pouco depois, o anúncio foi retirado

Continua o mistério em torno de Kate Middleton. Na terça-feira, o Ministério da Defesa britânico anunciou que a princesa de Gales estaria presente no desfile anual Trooping the Colour, a 8 de Junho. O anúncio foi, entretanto, retirado do site, depois de o Palácio de Kensington ter esclarecido que não tinha confirmado a presença da princesa de Gales.

Os bilhetes para o espectáculo militar ─ que celebra publicamente o aniversário de um soberano ─ estavam a ser vendidos com a fotografia da princesa de Gales, anunciando que Kate iria levar a cabo a revista das tropas. Contudo, o Exército não tinha pedido aprovação ao Palácio de Kensington para anunciar esta presença.

Até porque a presença de membros seniores da família real é normalmente confirmada mais perto da data. De acordo com a BBC, a informação terá sido veiculada por Kate ser oficialmente coronel das Guardas Irlandesas ─ o regimento que lidera a parada de 8 de Junho.

Ainda assim, o Palácio está relutante em confirmar qualquer momento da agenda da princesa, que só deverá voltar aos deveres reais depois da Páscoa, em Abril ─ ainda que também não haja qualquer compromisso anunciado para esse mês. Kate está em recuperação de uma cirurgia abdominal programada, a que foi submetida em Janeiro.

Não está claro se o rei, Carlos III, também estará presente na parada final, que acontece a 15 de Junho, momento em que tipicamente é o soberano a fazer a revista das tropas. A presença de Carlos, que está ausente dos deveres reais por ter sido diagnosticado com cancro, também não foi confirmada pelo Palácio de Buckingham, mas esta secção no site do Exército vai manter-se inalterada.

Não se sabe quando é que o soberano voltará aos eventos públicos, nem quando terminarão os tratamentos oncológicos. Ainda assim, o rei continua a trabalhar nos bastidores, mantendo o papel de chefe de Estado.

Kate Middleton vista en publico por primera vez tras su operación. Va en el asiento del copiloto de un vehículo conducido por su madre. Las imágenes han sido tomadas en las inmediaciones del Castillo de Windsor (?? Agencia Backgrid vía TMZ) pic.twitter.com/jcYV6oytTf — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 4, 2024

Certo é que a situação médica de Kate Middleton tem sido tratada com maior secretismo do que a do próprio rei. Esta semana, a princesa de Gales surgiu em público pela primeira vez, tendo sido fotografada em Windsor, acompanhada pela mãe, Carole Middleton. Kate estava sentada no lugar do passageiro no carro, a usar uns grandes óculos de sol, o que poderá ser interpretado como uma tentativa de passar despercebida.

A privacidade tinha sido um dos pedidos de Kate Middleton no comunicado divulgado logo após a cirurgia. “A princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar. Espera que o público compreenda o seu desejo de manter a maior normalidade possível para os seus filhos; e o seu desejo de que a sua informação médica pessoal permaneça privada.”