Isabel II celebraria 97 anos. Em dia de aniversário, família real recorda a matriarca

A rainha britânica nasceu a 21 de Abril de 1926. William e Kate partilharam uma fotografia da avó com dez dos netos e bisnetos, captada pela lente da princesa de Gales, no Verão passado.

Esta sexta-feira seria dia de festa no Reino Unido. A 21 de Abril, Isabel II celebraria 97 anos. Os Windsor não deixam passar a data sem lembrar a soberana com o reinado mais longo da história britânica. O neto William partilhou uma fotografia inédita da avó com os netos e bisnetos, pouco tempo antes de a rainha morrer, em Setembro do ano passado, aos 96 anos.

Captado pela lenta de Kate, a princesa de Gales, o retrato mostra Isabel II rodeada por dez crianças. Foi tirado no Castelo de Balmoral, no Verão de 2022, pode ler-se na página de Instagram dos herdeiros do trono. “Hoje seria o 97.º aniversário de sua majestade, a rainha Isabel”, escrevem.

Na fotografia, Isabel II está sentada num sofá verde, a usar uma das suas saias de assinatura, com o padrão tartan. Do seu lado direito, está a bisneta Mia Tindall, a filha mais velha de Zara e Mike Tindall, que segura o irmão Lucas ao colo (o bebé que veio ao mundo no chão da casa de banho). Do outro lado, à esquerda da rainha, Savannah Phillips, com 12 anos, a mais velha de Peter e Autumn Phillips, neta da princesa Ana.

Logo atrás do sofá, da esquerda para a direita, estão Lena Tindall, de quatro anos, a filha do meio de Zara e Mike; o príncipe George, com nove anos e segundo na linha de sucessão ao trono; a irmã Charlotte, sete, filha do meio de William e Kate; e Louis, o príncipe rebelde com quatro anos.

Por fim, em último plano, estão retratados os dois netos mais novos de Isabel II, Louise Windsor, com 19 anos, e o irmão James, de 15, que herdou o título de Conde de Wessex, quando o pai, o príncipe Eduardo, se tornou o novo duque de Edimburgo no mês passado.

Na fotografia faltam quatro bisnetos de Isabel II — já são 12. Os ​filhos de Harry e Meghan, os príncipes, Archie e Lilibet, de três e um ano, respectivamente. Estão ausentes, ainda, os dois netos do príncipe André: August Brooksbank, o filho da princesa Eugenie, com dois anos; e Sienna Mapelli Mozzi, a bebé de um ano, filha da princesa Beatrice. Em breve, a família vai crescer com o segundo filho de Eugenie a nascer para o Verão.

William e Kate não foram os únicos a recordar a monarca. Na conta oficial de Instagram da família real, que documenta a agenda do rei Carlos III e da rainha consorte Camila, Isabel II é lembrada com um retrato, onde se mostra sorridente, a segurar um ramo de flores. Na legenda da imagem, lembram “a incrível vida e legado de sua majestade”.

Já Sarah Ferguson, a ex-mulher do príncipe André, também aproveita a efeméride para partilhar algumas palavras de apreço pela sogra, garantindo que vai passar “o dia a pensar nela”. E elogia: “Durante 70 anos, foi uma presença constante e inabalável da nossa vida nacional e, para mim, foi uma fantástica sogra, amiga e conselheira. Tenho mais saudades dela do que consigo expressar.”

Em entrevista do PÚBLICO, dois meses antes de Isabel II morrer, a duquesa de York já tinha tecido rasgados elogios à monarca britânica. Em resposta sobre qual seria a sua memória favorita com a rainha: “De cada vez que tenho a sorte de estar com a rainha, tento guardar novas memórias. Talvez caminhar no jardim, a olhar para as flores. Sua majestade é tão incrivelmente humilde. É um sentimento muito bonito.”

Depois do divórcio, em 1996, Fergie permaneceu ligada à família real, e continua a partilhar casa com André no Royal Lodge, em Windsor. Ainda assim, não foi convidada para a coroação de Carlos e Camila, agendada para 6 de Maio, na Abadia de Westminster, em Londres.