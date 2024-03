Há outra fotografia da família real que foi “melhorada digitalmente”, avisa a Getty

A agência de fotografias colocou uma nota do editor na fotografia de Isabel II com os netos e bisnetos, que foi captada pela princesa de Gales, em Agosto de 2022.

Há mais uma fotografia partilhada pela família real britânica que terá sido alterada digitalmente, avisa a Getty Images, que avaliou uma imagem de Isabel II com os netos e bisnetos. A conclusão é que a fotografia — captada em Agosto de 2022 e partilhada em Abril de 2023 — foi “melhorada digitalmente na fonte”.

“A Getty Images reviu a imagem em questão e colocou uma nota do editor”, explica a agência, citada pelo The Guardian. A fotografia de Isabel II terá sido tirada no Castelo de Balmoral pela própria princesa de Gales, conhecida pelo gosto pela fotografia, um mês antes de a monarca morrer, a 8 de Setembro de 2022, mas só foi divulgada no ano passado.

A imagem, que serviu para assinalar o que teria sido o 97.º aniversário de Isabel II, mostra a soberana rodeadas pelos netos e bisnetos, mas esconde algumas discrepâncias, como um erro no padrão de tartan da saia da rainha, uma sombra atrás da orelha do príncipe Louis ou uma mancha preta no colarinho da camisa do irmão, George.

Com Isabel II ao centro, ao seu lado direito, está a bisneta Mia Tindall, a filha mais velha de Zara e Mike Tindall, que segura o irmão Lucas ao colo (o bebé que veio ao mundo no chão da casa de banho). Do outro lado, à esquerda da rainha, Savannah Phillips, com 13 anos, a mais velha de Peter e Autumn Phillips, neta da princesa Ana.

Logo atrás do sofá, da esquerda para a direita, estão Lena Tindall, de cinco anos, a filha do meio de Zara e Mike; o príncipe George, com dez anos e segundo na linha de sucessão ao trono; a irmã Charlotte, oito, filha do meio de William e Kate; e Louis, o príncipe rebelde com cinco anos. Por fim, em último plano, estão retratados os dois netos mais novos de Isabel II, filhos do príncipe Eduardo, Louise Windsor, com 20 anos, e o irmão James, de 16, conde de Wessex.

Da fotografia, estão ausentes outros bisnetos, como os príncipes Archie e Lilibet, de 4 e 2 anos, filhos de Harry e Meghan, ou os netos do príncipe André: August e Ernest Brooksbank, filhos da princesa Eugenie; e Sienna Mapelli Mozzi, filha da princesa Beatrice.

Depois do escândalo ligado à imagem de Kate Middleton no Dia da Mãe, a Getty ter-se-á dedicado a rever as fotografias divulgadas pelos Windsor. Alguns detalhes da fotografia revelavam que tinha sido editada e as principais agências, como a Reuters, decidiram tirá-la de linha, justificando que não tinham explicação para os retoques.

Kate deu a explicação um pouco depois — “Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com a edição” —, mas o mal já estava feito, e quase tudo serviu para questionar a veracidade do “boneco”: desde a sua mão direita desfocada até ao fecho de correr do seu casaco.

O mistério da princesa de Gales tem sido o tema quente das redes sociais nas últimas semanas, mas o burburinho foi apaziguado no início desta semana, quando Kate e William apareceram juntos perto do Castelo de Windsor, aparentemente depois de terem estado às compras. A futura rainha surgiu descontraída, apesar de visivelmente mais magra.

Kate não é vista oficialmente em público desde o Natal e foi submetida a uma cirurgia abdominal programa em Janeiro. O regresso aos deveres reais está anunciado para depois da Páscoa, apesar de a agenda da futura rainha no site oficial dos Windsor continuar sem compromissos marcados até ao final do ano.