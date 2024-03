Como dizer aos meus filhos que tenho cancro? “Sem minimizar, nem agravar”, dizem especialistas

“Levou-nos tempo a explicar tudo ao George, à Charlotte e ao Louis de uma forma que fosse apropriada para eles, assegurando-lhes de que eu vou ficar bem”, disse a princesa de Gales, no vídeo onde anunciava estar a fazer quimioterapia preventiva, após o diagnóstico de um cancro. A preocupação na voz de Kate é a mesma que sentem muitos pais quando é hora de contar que têm doença oncológica. “É preciso falar abertamente com as crianças para encorajar a aceitação da doença”, começa por aconselhar Maria Jesus Moura, directora da unidade de psicologia do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

