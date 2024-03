Kate Middleton foi diagnosticada com cancro e está a fazer quimioterapia

A princesa de Gales, Kate Middleton, está com cancro. O anúncio foi feito pela mulher do príncipe do William nesta sexta-feira nas redes sociais, detalhando que a doença oncológica foi descoberta durante a "cirurgia abdominal programada" a que foi submetida em Janeiro. Para já, Kate vai manter-se em recuperação, sem regressar aos deveres reais.

O vídeo publicado nesta sexta-feira surge depois de meses de especulação sobre a condição médica da princesa de Gales e é por um agradecimento que Kate começa o vídeo partilhado nas redes sociais."Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer, pessoalmente, todas as maravilhosas mensagens de apoio e a vossa compreensão enquanto tenho estado a recuperar da cirurgia", começa por dizer. E reconhece: "Foram dois meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipa médica fantástica que cuidou muito bem de mim, pela qual que estou muito grata."

Kate explicou depois que foi submetida "a um grande cirurgia abdominal", a 17 de Janeiro, que, "na altura", se pensou "não ser cancerígena". A cirurgia foi "bem sucedida", mas sucedeu-lhe outro diagnóstico. "No entanto, os exames efectuados após a operação revelaram a presença de cancro. Por isso, a minha equipa médica aconselhou-me a fazer uma quimioterapia preventiva e estou agora na fase inicial desse tratamento", detalhou.

A princesa não esconde que "foi um choque enorme", tanto para ela, como para o marido, o príncipe William. Por esse motivo, decidiram "gerir isto em privado", em prol do "bem da família". É um processo que "tem levado tempo", sobretudo por ser preciso explicar "tudo" aos três filhos — George, de dez anos, à Charlotte, de oito, e ao Louis, de sete. "Quero assegurar-lhes de que vou ficar bem."

Sem detalhar qual o tipo de cancro ou fase, Kate diz que está "a ficar mais forte todos os dias". "Ter o William ao meu lado é também uma grande fonte de conforto e tranquilidade. Tal como o amor, o apoio e a bondade que têm sido demonstrados por muitos de vós. Isso significa muito para nós os dois", assevera.

Ao contrário do que estava anunciado inicialmente, a princesa de Gales não voltará ao trabalho na Páscoa. "O trabalho sempre me trouxe um profundo sentimento de alegria e estou ansiosa por regressar quando for capaz, mas por agora tenho de me concentrar em recuperar totalmente", disse a nora de Carlos III, que também está em tratamento para um cancro não-especificado.

E termina com uma mensagem para todos os doentes oncológicos: "Neste momento, penso também em todos aqueles cujas vidas foram afectadas pelo cancro. Para todos os que enfrentam esta doença, seja qual for a sua forma, por favor não percam a fé ou a esperança. Não estão sozinhos."

Teorias da conspiração

A saúde da princesa de Gales tem sido o grande mistério na internet nos últimos meses. Tudo começou a 17 de Janeiro, quando, sem nada que o fizesse antever, foi anunciado que a princesa de Gales, Kate Middleton, tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal programada. O Palácio de Kensington, que faz a comunicação de William e Kate, não revelou mais detalhes sobre o estado de saúde da princesa de 42 anos, esclarecendo apenas que não se tratava de um cancro.

Anunciou-se de imediato que Kate só voltaria aos deveres reais depois da Páscoa, que se celebra a 31 de Março. Ou seja, seriam mais de dois meses de recuperação. A notícia gerou desde logo burburinho por não ser clara e contrastar com a transparência assumida por Carlos III, diagnosticado com cancro no início de Fevereiro.

Kate tinha sido vista em público pela última vez a 25 de Dezembro, na tradicional celebração de Natal, em Sandringham. E quando William cancelou inesperadamente um compromisso oficial, no início deste mês, o mistério escalou de tom, com as redes sociais a inundarem da hashtag #whereiskate? (“Onde está Kate?”, em português).

Começaram a surgir teorias mirabolantes, desde uma suposta amante para o príncipe William, que teria causado um colapso nervoso em Kate, ao divórcio, até, no extremo, se falar da morte de Kate. Numa tentativa de sossegar os rumores, o Palácio de Kensington decidiu partilhar uma fotografia da futura rainha com os três filhos no Dia da Mãe, que no Reino Unido se assinala três domingos antes da Páscoa.

O retrato, captado por William, teve o efeito contrário ao esperado. Alguns detalhes da imagem revelavam que tinha sido editada e as principais agências, como a Reuters, decidiram tirá-la de linha, justificando que não tinham explicação para os retoques, alguns grosseiros, como a sombra na manga da princesa Charlotte.

Kate deu a explicação um pouco depois — “Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com a edição” —, mas o mal já estava feito, e quase tudo serviu para questionar a veracidade da imagem: desde a sua mão direita desfocada até ao fecho de correr do seu casaco.

A conspiração nas redes sociais ainda aqueceu mais, até ao início desta semana, quando foi divulgado um vídeo de William e Kate, com a princesa a sorrir descontraidamente enquanto carrega sacos de compras, a pouco mais de um quilómetro de Adelaide Cottage, a casa dos príncipes de Gales na propriedade do Castelo de Windsor.

Inicialmente, o vídeo serviu para sossegar as redes sociais, mas não por muito tempo, com suspeitas a levantarem-se de que não se trata mesmo da princesa no vídeo, com alguns utilizadores do Twitter a sugerir que a família real a substituiu por uma sósia. Kate não abordou directamente as polémicas, reiterando apenas um novo pedido de privacidade. "Esperamos que compreendam que, como família, precisamos agora de algum tempo, espaço e privacidade enquanto termino o meu tratamento."