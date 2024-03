Telefone fixo de Harry foi posto sob escuta pelos jornais de Rupert Murdoch, dizem advogados do príncipe

Os tablóides de Rupert Murdoch colocaram escutas nos telefones fixos de Harry e acederam às mensagens no pager da sua mãe, a princesa Diana, que morreu em 1997, disse a equipa jurídica do príncipe ao Supremo Tribunal de Londres, na quinta-feira.

Harry, o filho mais novo do rei Carlos e da falecida princesa Diana, e mais de 40 outras pessoas estão a processar o News Group Newspapers (NGN) por actividades ilegais de jornalistas e investigadores privados nos seus tablóides, o Sun e o extinto News of the World, desde meados da década de 1990 até 2016.

Numa decisão de Julho passado, o juiz Timothy Fancourt disse que Harry podia levar a julgamento as suas alegações de recolha ilegal de informação, mas as suas alegações de pirataria informática de telemóveis com décadas de existência foram rejeitadas por terem sido apresentadas demasiado tarde.

Numa audiência no Tribunal Superior, na quinta-feira, os advogados de Harry tentaram alterar a sua acção à luz dessa decisão e acrescentar novas acusações. Estas incluem alegações de que o Sun ordenou que investigadores privados visassem a sua então namorada e agora mulher Meghan em 2016, e acusações de escutas generalizadas das suas chamadas.

“O requerente também apresenta uma queixa e procura justiça em relação à intercepção de chamadas de telefones fixos, à intercepção de chamadas de telefones sem fios e chamadas móveis analógicas, e à intercepção de mensagens de voz de telefones fixos, como distinto de phonehacking”, escreveram os seus advogados nos documentos do tribunal.

A queixa também inclui alegações relacionadas com Diana, que “estava sob vigilância apertada e as suas chamadas estavam a ser ilegalmente interceptadas pela (NGN), o que era do conhecimento dos seus editores e executivos seniores”.

A NGN opõe-se ao aditamento daquilo a que chamou um “enorme número de novas alegações”, por várias razões, incluindo o facto de terem sido feitas demasiado tarde, carecerem de provas e estarem relacionadas com alegações de pirataria telefónica que já tinham sido rejeitadas.

“Abrangem períodos que não se enquadram no âmbito do actual articulado e das alegações genéricas do caso e, em muitos casos, referem-se a alegações que foram bem publicitadas durante 30 anos”, afirmaram os advogados da NGN em documentos judiciais.

O advogado da NGN Anthony Hudson também disse que era “improvável” que o caso de Harry pudesse ser ouvido num julgamento, que deverá começar em Janeiro do próximo ano, se as suas novas alegações fossem incluídas.

Em 2011, a NGN pediu desculpa por uma série de escutas telefónicas realizadas por jornalistas do News of the World, que Murdoch encerrou na sequência de uma reacção pública negativa. Desde então, a NGN resolveu mais de 1300 queixas, mas o grupo sempre rejeitou as alegações de qualquer irregularidade por parte dos funcionários do The Sun.

Na quarta-feira, os advogados de Harry e dos outros queixosos disseram ao tribunal que Murdoch e outros executivos de topo estavam envolvidos no encobrimento de irregularidades generalizadas e que tinham prestado falsas provas aos tribunais, ao parlamento e a um inquérito público.

A NGN diz que alguns queixosos estão simplesmente a usar os processos judiciais como meio de atacar a imprensa tablóide e que as alegações contra os seus actuais e antigos funcionários são “um ataque escandaloso e cínico à sua integridade”.

Desde que se afastou dos deveres reais em 2020 para se mudar para a Califórnia, Harry enveredou por uma batalha contra a imprensa britânica que ele diz se ter intrometido na sua vida privada desde que era criança, espalhando mentiras sobre ele e todos os que lhe eram próximos.

Em Dezembro, Harry ganhou uma acção judicial contra o Mirror Group, que acusava de actividades ilícitas e de interceptação de chamadas telefónicas, com o juiz a concordar que as figuras de topo tinham conhecimento do que se estava a passar.

Em Junho, Harry tornou-se o primeiro membro da realeza britânica em mais de 130 anos a testemunhar em tribunal no processo contra o Mirror Group.