Príncipe Harry aceita uma indemnização para resolver o caso do Mirror Group

O príncipe Harry chegou a um acordo sobre o processo judicial contra o Mirror Group Newspapers (MGN) por causa de escutas telefónicas e outros actos ilegais, depois de a editora ter concordado em pagar uma indemnização substancial e os custos legais, informou o seu advogado ao Tribunal Superior de Londres, nesta sexta-feira.

Em Dezembro, o Supremo Tribunal decidiu que Harry tinha sido vítima de recolha ilegal de informação, incluindo a escuta de telefones por jornalistas dos tablóides Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People, com o conhecimento dos seus editores.

No entanto, esse acórdão apenas teve em conta 33 dos 148 artigos de que Harry se tinha queixado, tendo-lhe dado razão em 15 deles. O seu advogado, David Sherborne, disse ao tribunal que a MGN tinha agora aceitado o resto da queixa. "O Mirror Group Newspapers pagará ao duque de Sussex uma soma adicional substancial a título de indemnização", declarou Sherborne.

O filho mais novo do rei Carlos III, que se tornou o primeiro membro da realeza britânica em 130 anos a testemunhar em tribunal quando compareceu num julgamento em Junho, recebeu inicialmente 140.600 libras (cerca de 165 mil euros) depois de o juiz ter concordado que Harry tinha sido ilegalmente visado pelos jornalistas da MGN.

O príncipe não esteve presente no tribunal na audiência desta sexta-feira, embora tenha estado no país, mas por algumas horas. Harry viajou de avião para a Grã-Bretanha no início desta semana para ver o pais, depois de lhe ter sido diagnosticado um tipo de cancro.

Na terça-feira, Carlos e Harry encontraram-se durante menos de uma hora, antes de o rei partir de Londres para a sua casa no leste de Inglaterra, onde se encontra a recuperar enquanto se submete a tratamento ambulatório para a doença. Harry partiu no dia seguinte, de regresso à Califórnia.