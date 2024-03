Do Copo Largo ao Galeto, são 13 os vencedores dos prémios Lisbon Insiders

Na sua terceira edição, os prémios criados pela franco-venezuelana Stéphanie Pons incluem mais uma categoria, o Crush do Ano, que é o Dallas Burger. O guia com todos os nomeados já está à venda.

São 13 as categorias – da nova cozinha portuguesa aos bares de vinho catitas, passando pelos quartos de hotel com pinta ou as delícias ao balcão – distinguidas na terceira edição dos prémios Lisbon Insiders, anunciados segunda-feira à noite no espaço 8 Marvila, em Lisboa, numa festa com 600 convidados.