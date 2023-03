Prémios Lisbon Insiders vão dos clássicos Gambrinus e Ramiro ao novíssimo Tricky’s

O restaurante vegetariano Arkhe, a “novidade” Tricky’s, a “chef com genica” Ana Raminhos, o “obrigatório” Marlene, o “clássico” Gambrinus, são alguns dos premiados da edição 2023, a segunda dos prémios Lisbon Insiders, anunciados segunda-feira à noite n’A Praça, no Beato, em Lisboa, numa cerimónia apresentada por Joana Barrios. Estão entre os vencedores escolhidos a partir de 60 nomeados para 12 categorias diferentes (algumas repetidas em relação ao ano passado, outras novas).

O Lisbon Insiders é da francesa-venezuelana Stéphanie Pons, que se mudou para Portugal há quatro anos e que, durante a pandemia e preocupada com a situação dos restaurantes, bares e hotéis, criou uma conta de Instagram onde começou a dar visibilidade a projectos de que gostava e que se caracterizam por ser pequenos negócios, personalizados e com personalidade. As escolhas reflectem também preocupações com a diversidade e a igualdade de género.

Foto A equipa do Tricky's a celebrar o prémio dr

Neste momento, o Lisbon Insiders tem já, para além da página de Instagram, um guia impresso anual, e a cerimónia de entrega de prémios, que acontece também uma vez por ano. A ideia é deixar de fora os espaços com estrela Michelin, mas apenas porque estes já têm a visibilidade garantida, ao contrário dos pequenos projectos que permitem ao guia ser “um reflexo da diversidade cultural e cosmopolita da cidade, cada vez mais aberta ao mundo, com milhares de estrangeiros que escolheram Lisboa como morada, assim como um número crescente de nacionalidades a trabalhar nas cozinhas, hotéis e bares”.

Foto Ana Raminhos, a "chef com genica" Filipa Fernandez

De resto, cabem velhas glórias da restauração lisboeta, como o Gambrinus, e ícones da cidade como a cervejaria Ramiro, mas, sobretudo, há uma atenção especial ao trabalho de uma pasteleira cheia de garra, criatividade e vontade de fazer diferente, como é Ana Raminhos, que abriu no final do ano passado o Raminhos Desserts, um restaurante centrado nas sobremesas; ou de um novíssimo bar da cidade, o Ressaca Tropical, em São Bento, onde se podem beber vinhos naturais e ouvir boa música; ou ainda um bar de cocktails como o colorido Nexo ½.

Foto Os proprietários do Das Flores celebraram o "primeiro prémio ao fim de 45 anos de trabalho" dr

Há vontade de mostrar o trabalho de uma agência de comunicação que é também uma cozinha, como a Kitchenette; de homenagear a “pérola escondida” que é o restaurante Das Flores, assim como a forte personalidade de Marlene Vieira, traduzida na cozinha que faz no Marlene, aberto no ano passado; ou o mais alternativo Tricky’s, sucesso imediato desde a abertura.

Há uma opção clara de destacar projectos vegetarianos e vegan, com o prémio dado ao Arkhe (e a selecção dos outros finalistas) e de dar a conhecer mercearias gourmet, aqui representadas pela vencedora Fiammetta. E, por fim, há a determinação em não esquecer os hotéis, premiando o Palácio Príncipe Real.

Foto A cerimónia de apresentação dos prémios aconteceu n'A Praça, no Beato dr

A escolha dos projectos vencedores foi feita por um júri composto por Stéphanie Pons, Inês Matos Andrade (que é igualmente editora executiva do guia impresso), Diogo Lopes (antigo jornalista do Observador), Duarte Lebre de Freitas (gastrónomo), João Wengorovius (autor do livro We Chefs), João Roseiro (do blogue Os Tais), Daniel Rocha e Silva (da distribuidora Vinhos de Identidade), Gonçalo Castel-Branco (organizador de eventos como o Chefs on Fire e o The Presidential), Debbie Pappyn (autora do livro 150 Hotels You Need to Visit Before You Die), Mariana Correia de Barros (editora da revista Prima), Austin Bush (jornalista americano a viver em Portugal, autor de The Food of Northern Thailand), Margo Gabriel (americana a viver em Lisboa, autora de The Expat Kitchen).

Os membros do júri visitam os espaços e pagam pelas refeições, preenchendo uma grelha de critérios com pontuações que resultam na lista final dos premiados. Para ficar a saber mais sobre os vencedores e os outros quatro finalistas em cada uma das doze categorias, o guia impresso estará à venda a partir de dia 27, com o preço de 24,95€, em locais como Comida Independente, Hello Kristof, Symbols, Kitchenette, Isto, Mama Praia, MAG Kiosk Lx Factory e A Vida Portuguesa.