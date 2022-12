Margo Gabriel, a jornalista americana que quer mostrar a Lisboa africana

Quando Margo Gabriel chegou a Portugal, em Outubro de 2020, o mundo estava a viver uma pandemia, e esta americana de origem haitiana não conhecia ninguém em Lisboa. “Na segunda noite que passei cá, era feriado e fui jantar ao Tabernáculo, do Hernâni Miguel, porque estava com fome”, recorda. “Passados poucos minutos do início da refeição, o Hernâni veio à minha mesa meter conversa. ‘Olá, minha irmã, como é que está tudo?’”.