As últimas viagens do Presidential Train pelo Douro: um dia de luxo sobre carris por 750 euros

Luxo, chefs de renome, a beleza do Douro, uns pozinhos de polémica: o projecto The Presidential Train em histórico comboio anuncia as últimas viagens para Setembro e Outubro. A experiência de um dia custa 750 euros.

O histórico Comboio Presidencial entrou ao serviço há mais de cem anos, esteve esquecido e foi, já neste século, restaurado pelo Museu Nacional Ferroviário. Em 2015, chegava-se a acordo para torná-lo uma experiência turística e gastronómica de luxo, um evento que deu muito que falar, sob o mote The Presidential Train, com várias edições pelo Douro e mesa farta sobre carris preparada por chefs célebres. Entre prémios e distinções, e até polémica, o projecto chega agora ao fim.

A última edição, agora anunciada, inclui 16 viagens em sábados e domingos com sabor de vindimas, entre Setembro (dia 3) e Outubro (dia 23). São experiências gastronómicas em que se prometem “dois chefs de topo em cada dia a cozinhar a quatro mãos". Entre os cabeças-de-cartaz, somam-se estrelas Michelin e muita fama na cozinha e não só: Rui Silvestre, Henrique Sá Pessoa, Óscar Geadas, Diogo Rocha, Hugo Candeias, Pedro Pena Bastos, Vasco Coelho Santos, José Avillez, Marlene Vieira, Michele Marques, Alexandre Silva, João Rodrigues, João Oliveira e Pedro Lemos.

O percurso do comboio, que também inclui bar com música ao vivo e uma carruagem salão de chá, vai do Porto, segue pelo Douro, culmina com uma visita à Quinta do Vesúvio, em Vila Nova de Foz Côa – a exclusiva quinta do Douro, sublinham, só “permite visitas a clientes do The Presidential e amigos da família Symington, que detém a propriedade").

E como é o dia passado neste luxo ferroviário que custa 750 euros por pessoa? O programa anunciado começa com o check-in às 11h em São Bento e partida 45 minutos depois. Às 12h30 é servido o almoço gourmet com harmonização de vinhos. A melhor sobremesa: viagem panorâmica para relaxar em ambiente Douro e chegada à Quinta do Vesúvio com provas de Portos a partir das 15h30. A tarde é passada na quinta e às 18h é dada a ordem de regresso. Às 18h30 começa a animação a bordo, com café e digestivos. Depois, vai-se cruzando o entardecer Douro para tudo acabar, já noite, com a chegada a São Bento (21h/21h30).

Foto The Presidential Train, um luxo do Porto ao Vesúvio dr

Foto The Presidential Train Luis Niza

Na apresentação da viagem também se informa que o comboio “tem cabines partilhadas para duas, três ou seis pessoas” e que, “respeitando a configuração original do comboio, as mesas de refeição recebem quatro pessoas”.

No site, surge também a possibilidade de reservar packs completos com alojamento, jantar e outras experiências, tudo de luxo e com preços entre 2500 e 4000 euros, respectivamente para dois e três dias.

Fim de percurso

“O fim anunciado do projecto”, comentam os organizadores, “justifica-se com o fim do contrato estabelecido entre o Museu Nacional Ferroviário e Gonçalo Castel-Branco [o promotor], numa parceria que permitia ao curador utilizar anualmente um número limitado de quilómetros do Comboio Presidencial”.

Em comunicado, opina-se que este foi o projecto “mais bem sucedido da história da ferrovia nacional e dos mais emblemáticos do Douro” e lamenta-se: “Deixar para trás uma ideia que se aprimorou com muito esforço e dedicação, que colheu atenção mediática sem precedentes, quer nacional quer internacional, que chegou até a ser considerado o melhor evento público do mundo, é naturalmente difícil, mas levo o orgulho de ter ultrapassado todas as expectativas e objectivos dos

nossos parceiros”, diz Castel-Branco, citado no documento. Em 2019 surgiram notícias sobre uma eventual situação de favorecimento do Museu Ferroviário a Castel-Branco.

Foto The Presidential Train Luis Niza

Segundo dados noticiados pela organização, o Presidential Train resultou em “mais de oito milhões de euros de retorno calculado pela empresa Cision”.

Vencedor do Prémio Nacional de Turismo categoria Projecto Inovador (2019), entre as distinções e famas internacionais conquistadas, a organização destaca o prémio de melhor evento público do mundo pelos BEA Awards (prémios para eventos e festivais), finalista dos World Restaurant Awards na categoria de melhor evento do ano em 2018, ou a entrada para os tops de melhores eventos das influentes revistas Forbes e GQ.

Foto The Presidential Train Luis Niza

Os bilhetes para a chamada The Last Trip (a última viagem) já estão à venda no site oficial.