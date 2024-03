Sete anos antes do 25 de Abril: eu vi uma luz ao fundo do túnel

O 25 de Abril não caiu do céu de pára-quedas. Nem foi importado da guerra da Guiné, assim sem mais nem menos. Tenho escrito que o processo do 25 de Abril é um rio com muitos afluentes, descortinei quatro, mas só trato de um, que vi nascer em 1967 no Regimento de Infantaria 5 (RI5) de Caldas da Rainha. Chamei-lhe “o primeiro afluente”, refiro a fita do tempo mas não só, como há-de ver-se. O meu testemunho vale quanto vale o meu crédito profissional e a minha vivência; não resulta de citações nem bibliografias eruditas ou pseudo; é uma fonte directa do que eu vi e com quem convivi. Nem sequer vale a pena discutir-se a validade da “história oral”. Tudo começa por um primeiro testemunho, que pode tornar-se guião ou pista e carreiro humilde para um aprofundamento crítico, capaz de resistir à prova de “falsabilidade”. Conheço os melindres do processo de investigação e o rigor epistemológico que se exige para acautelar da intromissão do self na verdade tangível, no próprio acto de ver os factos e de os narrar. Mas, se eu não fosse um insider nesta história, não poderia escrevê-la por dentro, objectividade emotiva que sinto e vejo e sei.

