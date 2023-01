A morte do mais imortal dos mortos africanos ainda faz correr muita tinta

Os executantes foram presos, interrogados sob tortura, sumariamente julgados e por fim executados. Os registos áudio dos seus interrogatórios desapareceram. O dedo foi apontado à polícia política portuguesa (PIDE/DGS) e os olhos voltaram-se para o general António de Spínola, governador e comandante militar da Guiné, que em 1970 tinha tentado assassinar Amílcar Cabral e falhara redondamente. Mas, 50 anos depois do assassínio do "Homem Grande", do mais imortal dos mortos, do maior líder nacionalista africano (reconhecido pelo próprio Nelson Mandela), sabemos quem disparou as balas, nem tanto sobre quem deu a ordem para as disparar nesse 20 de Janeiro de 1973. Ou mesmo se houve algum mandante.