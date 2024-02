Armeira Hannah Gutierrez-Reed vai a julgamento pela morte de Halyna Hutchins durante filmagens de Rust

O processo de julgamento tem início nesta quarta-feira no Tribunal de Santa Fé, Novo México. A armeira é acusada de homicídio involuntário e adulteração de provas.

A armeira Hannah Gutierrez-Reed vai a julgamento pela morte da directora de fotografia Halyna Hutchins durante as filmagens de Rust, em Outubro de 2021. O processo deverá ter início no Tribunal de Santa Fé, no Novo México, nesta quarta-feira. Gutierrez-Reed declara-se inocente nas acusações de homicídio involuntário e adulteração de provas.

Caso seja condenada, a armeira pode enfrentar uma pena de até três anos de prisão. Desde que surgiram as primeiras acusações que Hannah Gutierrez-Reed tem tentado recorrer em tribunal, mas sem sucesso. Na semana passada, o juiz determinou que o processo vai seguir para julgamento.

Gutierrez-Reed era a responsável pelas armas de fogo no set de Rust, o filme western que estava a ser filmado em 2021, quando o actor Alec Baldwin disparou em direcção a Halyna Hutchins, atingindo-a mortalmente. Continua por determinar como é que as munições verdadeiras entraram no local das filmagens.

Primeiro, Hannah Gutierrez-Reed foi acusada de homicídio involuntário no ano passado. Logo depois, foi acrescentada a acusação de adulteração de provas, por se ter recusado a dar mais informação sobre as munições que estiveram envolvidas na tragédia.

Mas a armeira não é a única a ser acusada de homicídio involuntário, num processo que se arrasta há mais de dois anos. Em Janeiro, o actor Alex Baldwin foi novamente acusado de homicídio involuntário, nove meses depois da acusação inicial — que tinha caído em Abril do ano passado, quando os procuradores relataram ter encontrado novas provas, que necessitavam de clarificar.

Terão sido essas novas provas a justificar a acusação apresentada a 19 de Janeiro, justificada com testes forenses na arma usada no estúdio de filmagens. O actor declarou-se novamente inocente a 31 de Janeiro e aguarda data de julgamento.

Baldwin tem-se demarcado do incidente, alegando que não sabia que a arma continha munições verdadeiras — e continua a dizer que não puxou o gatilho da arma. O revólver estava a ser usado para um ensaio no Rancho Bonanza Creek, perto de Santa Fé. A directora de fotografia Halyna Hutchins morreu de imediato; o disparo atingiu ainda o realizador Joel Souza, que sofreu um ferimento no ombro.

No ano passado, a produtora do filme e as autoridades do Novo México chegaram a um acordo pelo qual a empresa pagaria uma multa de 100 mil dólares (cerca de 91 mil euros) por falhas de segurança nas filmagens verificadas na investigação dos factos. A morte de Hutchins já levou a novas medidas de segurança na indústria cinematográfica.

O filme Rust voltou a ser filmado no início de 2023, mas ainda não há data prevista para a estreia.