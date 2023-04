Retiradas todas as acusações contra Alec Baldwin na morte de Halyna Hutchins

Actor enfrentava duas acusações de homicídio involuntário na sequência de disparos acidentais de uma arma de fogo durante as gravações do filme Rust, em 2021.

Os procuradores norte-americanos decidiram retirar todas as acusações criminais contra o actor Alec Baldwin relativas ao disparo fatal durante as gravações do filme Rust, em 2021, que vitimou Halyna Hutchins.

"Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o processo contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada dos factos e circunstâncias deste trágico acidente", disseram esta quinta-feira Luke Nikas e Alex Spiro, advogados do actor, em comunicado.

Fonte ligada ao processo disse à Reuters que as acusações foram retiradas depois de novas provas mostrarem que a arma utilizada como adereço pelo actor tinha sofrido modificações, impedindo os procuradores de provar que o disparo mortal teria ou não sido provocado por um toque de Baldwin no gatilho.

Os disparos que mataram a directora de fotografia Halyna Hutchins e feriram o realizador do filme, Joel Souza, aconteceram durante um ensaio a 21 de Outubro de 2021. Um revólver Colt 45 que Alec Baldwin apontava em direcção à câmara foi disparado quando estava carregado com balas reais. Até ao momento, as investigações ainda não conseguiram apurar como é que as munições reais foram parar ao local das filmagens.

A decisão dos procuradores do estado norte-americano do Novo México foi anunciada no mesmo dia em que Alec Baldwin e outros membros do filme retomaram a rodagem do filme, no estado do Montana, segundo anunciou a produtora. Em Outubro do ano passado, o actor já tinha chegado a um acordo com o marido de Halyna Hutchins para o encerramento de outro processo. Matt Hutchins, o viúvo, foi nomeado produtor executivo do filme na sequência do acordo.

Alec Baldwin tinha sido acusado em Janeiro de homicídio involuntário pela morte de Hutchins e pelos ferimentos de Souza. Os procuradores entendiam então que o actor de 65 anos agiu de forma "imprudente", desrespeitando as normas de segurança. Baldwin declarou-se inocente em Fevereiro, já depois de as acusações terem sido reduzidas, encurtando o possível tempo de prisão que poderia enfrentar.

A armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, também enfrenta duas acusações de homicídio involuntário. Numa declaração esta quinta-feira, os advogados de Gutierrez-Reed disseram esperar que a sua cliente também seja exonerada. No entanto, as acusações mantêm-se, pelo menos para já.

Em Março, o assistente de realização Dave Halls chegou a acordo com a justiça, tendo sido sentenciado a uma pena suspensa depois de se ter declarado culpado por uso negligente de uma arma. Os procuradores diziam que Halls era o responsável pela segurança no set, tendo sido quem terá entregado a arma a Baldwin.

Baldwin, actor da sitcom Rockfeller 30, negou qualquer responsabilidade pelo incidente fatal, argumentando que a Gutierrez-Reed não verificou se a arma estava descarregada e que Halls lhe disse que o revólver era uma "cold gun" (arma fria, numa tradução literal) – um termo da indústria cinematográfica que significa que a arma foi descarregada ou que continha balas fictícias. Por sua vez, a armeira diz que o disparo se deveu a outros factores, incluindo uma possível sabotagem ou devido a falta de treino de Baldwin para lidar com o revólver.