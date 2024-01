Alec Baldwin presente a tribunal por homícidio involuntário durante rodagem de Rust

A audiência no tribunal distrital judicial de Santa Fé será por videoconferência. Durante filmagens do filme Rust, o actor atingiu mortalmente directora de fotografia com uma arma cenográfica.

O actor norte-americano Alec Baldwin vai ser ouvido esta quinta-feira, por um tribunal no Novo México, nos Estados Unidos, depois de ter sido novamente acusado de homicídio involuntário. Em causa está um disparo fatal em 2021, com que Baldwin vitimou mortalmente a directora de fotografia Halyna Hutchins, com uma arma cenográfica no local de filmagens do filme Rust.

Segundo um porta-voz do sistema judicial do Novo México, a audiência de Baldwin perante o tribunal do primeiro distrito judicial em Santa Fé será realizada por videoconferência.

O protagonista da série Rockfeller 30 foi originalmente acusado de homicídio involuntário em Janeiro de 2023, juntamente com a armeira Hannah Gutierrez, que também irá julgamento este ano. Os procuradores retiram as acusações contra o actor em Abril do ano passado, na sequência de novas provas de que a arma que utilizou poderia ter sido modificada, permitindo-lhe disparar sem que o gatilho fosse premido.

As novas acusações surgem após uma análise forense independente, encomendada por um grande júri do Novo México, concluir que Baldwin teria de ter pressionado o gatilho para disparar o tiro que vitimou Hutchins. É a mesma conclusão que o FBI tinha obtido durante testes anteriores à arma de fogo, contrariando a ideia de que a arma se disparou sozinha.

Foto Halyna Hutchins CAROLINE BREHMAN/EPA/ARQUIVO

De acordo com um relatório da polícia, David Halls, o assistente de realização que entregou a arma a Baldwin, disse ao actor que a arma estava "fria", um termo na indústria cinematográfica que significa que não continha munições verdadeiras ou mesmo balas vazias. Halls disse à polícia que não sabia que a arma estava carregada.

No ano passado, como parte de um acordo judicial, Halls foi condenado a uma pena suspensa de seis meses com liberdade condicional não supervisionada, uma multa de 500 dólares, 24 horas de serviço comunitário e uma aula de segurança de armas de fogo sob a acusação de uso negligente de uma arma mortal.

Baldwin mantém que não premiu o gatilho e não é responsável pela morte de Hutchins.