Armeira de Rust acusada de adulteração de provas na morte de Halyna Hutchins

A armeira Hannah Gutierrez-Reed foi acusada, nesta quinta-feira, de adulteração de provas pelos procuradores do caso que envolve a morte da directora de fotografia Halyna Hutchins. O incidente recua até 2021 quando, durante as gravações do western, no Bonanza Creek Ranch, Novo México, o actor Alec Baldwin disparou um revólver que não devia ter munições reais.

Nos documentos entregues no tribunal de Santa Fé, EUA, os procuradores acusam Gutierrez-Reed de passar narcóticos a outras pessoas a 21 de Outubro de 2021, o dia em que Hutchins foi alvejada, com o intuito de “prevenir a sua apreensão, acusação ou condenação”, escrevem.

Além desta informação, os procuradores Kari Morrissey e Jason Lewis não avançaram mais detalhes sobre as novas acusações que se somam às que já estão a decorrer de homicídio involuntário.

O advogado da armeira, Jason Bowles, não tardou a reagir à nova acusação, rotulando-a de “retaliatória e vingativa”. “É chocante que, após 20 meses de investigação, o procurador especial lance agora uma acusação completamente nova contra a sra. Gutierrez-Reed, sem qualquer aviso prévio ou quaisquer declarações de testemunhas, relatórios de laboratório ou provas que a sustentem”, afirmou Bowles numa declaração.

Foto Halyna Hutchins CAROLINE BREHMAN/EPA/ARQUIVO

Além disso, as novidades surgem na sequência de os procuradores terem exigido o despedimento do investigador principal do caso, Robert Shilling, depois de este ter demonstrado dúvidas sobre a pertinência das acusações. Como prova, foi entregue um e-mail em tribunal.

Os avanços acontecem dois meses depois de o tribunal ter decidido retirar todas as acusações contra o actor Alec Baldwin. Em Abril, uma fonte ligada ao processo explicou à Reuters que tal se devia ao facto de terem surgido novas provas a demonstrar que a arma utilizada como adereço tinha sofrido modificações. Como tal, os procuradores não tinham meio de provar que foi Balwin a puxar o gatilho.

O disparo que matou a directora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o realizador do filme, Joel Souza, aconteceu durante um ensaio a 21 de Outubro de 2021. Um revólver Colt 45, que Alec Baldwin apontava em direcção à câmara, disparou quando estava carregado com munições reais. Todas as armas de cena eram controladas por Hannah Gutierrez-Reed. Até ao momento, as investigações ainda não conseguiram apurar como é que as munições reais foram parar ao local das filmagens.

Agora resta saber qual será o desfecho do caso. Também não se sabe quando estreia o fatídico filme, cujas filmagens foram retomadas em Abril, no estado do Montana. O viúvo da directora de fotografia, Matt Hutchins, foi nomeado produtor executivo do western, na sequência de um acordo extrajudicial assinado com Alex Baldwin.