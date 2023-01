Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário na morte de Halyna Hutchins

Alec Baldwin foi acusado de homicídio involuntário no caso da morte de Halyna Hutchins, alvejada por uma arma que o actor manuseava durante as filmagens de Rust, em Outubro de 2021, anunciou a procuradora distrital de Santa Fé, nesta quinta-feira.

Mary Carmack-Altwies comunicou acusações de homicídio involuntário contra Baldwin e a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, que supervisionava as armas usadas nas filmagens do western, após mais de um ano de investigações sobre o que aconteceu no set de filmagens, no dia 21 de Outubro de 2021​.

Já o assistente de realização, David Halls, chegou a acordo com a justiça, admitindo o uso negligente de uma arma mortífera, disse a procuradora numa declaração — de acordo com as primeiras informações veiculadas, a arma foi entregue a Baldwin por Halls.

“Após uma revisão minuciosa das provas e das leis do estado do Novo México, determinei que existem provas suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipa da filmagem de Rust”, disse Carmack-Altwies. “Sob a minha supervisão, ninguém está acima da lei, e todos merecem justiça.”

Baldwin e a armeira Hannah Gutierrez-Reed serão acusados, cada um, de duas acusações de homicídio involuntário, especificou.

Segundo a lei do Novo México, o homicídio involuntário é um crime de quarto grau e é punível com até 18 meses de prisão e uma multa de cinco mil dólares (4632,70 euros).

A directora de fotografia Halyna Hutchins morreu, durante um ensaio, em que Alec Baldwin apontou para uma câmara e a arma disparou, atingindo Halyna Hutchins, de 42 anos, no peito. O realizador Joel Souza, que se encontrava posicionado atrás de Hutchins, foi ferido no ombro sem gravidade.

Baldwin sempre recusou qualquer responsabilidade pela morte de Hutchins, declarando que munições reais nunca deveriam ter entrado no local da filmagem e garantindo que, além de a arma lhe ter sido passado como “fria”, ou seja, sem munições reais, não tinha disparado. Numa entrevista televisiva em 2021, o actor disse à ABC News que não puxou o gatilho da réplica do revólver Pietta calibre .45.

No entanto, o FBI concluiu que “o revólver estava em boas condições e não podia ser disparado sem alguém puxar o gatilho”.

Apesar de o FBI tratar o caso como um acidente, a procuradora Carmack-Altwies contratou, no ano passado,​ um procurador especial e recebeu 318 mil dólares (quase 295 mil euros) em fundos estatais para prosseguir com o que acreditava ser um julgamento de alto nível e dispendioso.

Em Abril, a agência de segurança dos trabalhadores do Novo México multou a produtora do filme na quantia máxima possível pelo que descreveu como lapsos de segurança “intencionais” que levaram à morte de Hutchins.

A agência descobriu que a Rust Move Productions LLC sabia que os procedimentos de segurança de armas de fogo não estavam a ser seguidos e mostrou “indiferença clara” em relação aos perigos.

Foto Halyna Hutchins CAROLINE BREHMAN/EPA/arquivo

Rol de processos

A trágica morte de Halyna Hutchins deixou Hollywood em estado de choque, sobretudo toda a equipa do filme Rust, um western de baixo orçamento que contava com Baldwin à cabeça do elenco. Mas não tardou para que o choque desse lugar a acusações.

O primeiro processo a ser conhecido foi o de Serge Svetnoy, director de iluminação, que acusou Baldwin e os restantes produtores de não terem implementado as normas de segurança necessárias, uma falha que abriu caminho para que “um revólver carregado com munições reais fosse apontado a pessoas no cenário de Rust”, como referia, na altura o processo civil instaurado em Los Angeles. “O cinema é uma arte maravilhosa, mas ninguém deve morrer para que outras pessoas sejam entretidas”, disse o advogado de Svetnoy, Gary Dordick, numa conferência de imprensa.

“Nunca, nunca deveriam ter tido munições reais neste cenário”, acrescentou Dordick que assegurou que o director de iluminação não tinha como objectivo ganhar dinheiro com o processo, mas assegurar melhores condições de trabalho e segurança.

Pouco depois, a anotadora Mamie Mitchell acusou Alec Baldwin de agressão e inflicção intencional de sofrimento emocional, considerando que o actor “escolheu jogar à roleta russa quando disparou uma arma sem a verificar”. Além disso, Mitchell, cujo trabalho consiste em supervisionar a cronologia do filme e o cumprimento do guião,​ disse que o argumento não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena que Alec Baldwin estava a ensaiar.

Já a armeira Hannah Gutierrez Reed, então com 24 anos, que supervisionava as armas usadas, processou o fornecedor de acessórios, em Janeiro de 2022, alegando que a sua empresa distribuiu munições reais para as filmagens.

De acordo com um processo que chegou ao tribunal estadual do Novo México, Reed diz que se lembra de carregar a arma com cartuchos rotulados como munições falsas, sacudindo a caixa para criar o som característico que esse tipo de cartuchos devem fazer.

O processo diz ainda que durante um quarto de hora, a armeira deixou de ter controlo sobre a arma, uma vez que os ensaios eram dentro da igreja e, devido aos protocolos por causa da covid-19, ela estava do lado de fora quando o tiroteio aconteceu.

Foto As autoridades recolheram do local de filmagens três armas de fogo e 500 munições (algumas suspeitas de serem balas reais) REUTERS/KOB TV NEWS

“A munição foi adulterada, uma vez que dizia que era falsa, quando continha cartuchos verdadeiros e falsos”, refere o processo. “Os réus distribuíram à produção de Rust caixas de munição que supostamente continham munições falsas, mas que continham uma mistura de munição falsa e verdadeira.”

Por fim, em Fevereiro do ano passado, a família de Halyna interpôs uma acção de homicídio culposo contra o actor Alec Baldwin e outros, alegando que desconsideraram várias práticas da indústria destinadas a manter os cenários de filmagem seguros.

A acção civil foi aberta no condado de Santa Fé, Novo México, em nome de Matthew Hutchins e do filho de 9 anos do casal. “O processo cita Alec Baldwin e outros responsáveis pela falta de segurança no local de filmagem e cujo comportamento imprudente e corte de custos levaram à morte trágica e sem sentido de Halyna Hutchins”, declarou o advogado Brian Panish, em conferência de imprensa, em Los Angeles.