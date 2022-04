Alec Baldwin e outros produtores de Rust multados por falhas na segurança com armas

O Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho do Novo México considera que a produção do filme tinha conhecimento das falhas, não tendo feito nada para as resolver. E cita os dois incêndios ocorridos antes da morte de Halyna Hutchins, que descrevem como “evitável”.

O Gabinete de Saúde e Segurança no Trabalho do Novo México (NM OSHA, na sigla original) ​concluiu que houve falhas graves de segurança durante a rodagem do filme Rust, que culminaram na morte da directora de fotografia Halyna Hutchins, alvejada por uma arma que foi entregue ao actor Alec Baldwin como “fria", ou seja, sem munições reais. Mais: o NM OSHA considera que a produção do filme tinha conhecimento das falhas, não tendo feito nada para as resolver, citando os dois incêndios que ocorreram antes do incidente fatal. Por esse motivo, decidiu notificar, esta quarta-feira, os produtores de Rust com a multa máxima permitida pela legislação: 136.793 dólares (126.116,30€).

A conclusão da investigação do NM OSHA é de que a morte de Halyna Hutchins era “evitável”, adiantando que a produtora sabia que os procedimentos de segurança com as armas de fogo não estavam a ser seguidos e que demonstrou “indiferença clara” pela segurança dos funcionários.

“Este trágico incidente nunca teria acontecido se a Rust Movie Productions LLC tivesse seguido as normas nacionais da indústria cinematográfica para a segurança das armas de fogo”, disse o secretário do Gabinete do Ambiente, James Kenney, citado numa declaração.

Enquanto ensaiava uma cena no local de rodagem, Alec Baldwin apontou em direcção à câmara e a arma, que lhe tinha sido passada como segura, terá disparado acidentalmente. O tiro matou Halyna Hutchins, que se encontrava a observar o ângulo da câmara, e feriu no ombro o realizador Joel Souza, que estava atrás de Hutchins.

A produção negou desde o primeiro instante quaisquer más condutas e voltou a afirmar, após a declaração da OSHA, que não tinha conhecimento de lapsos na segurança durante as filmagens. “Embora apreciemos o tempo e esforço da OSHA na sua investigação, discordamos das suas conclusões e planeamos apelar. Os nossos pensamentos e orações permanecem com a família de Halyna”, disse o porta-voz da Rust Movie Productions, Stefan Friedman, numa declaração enviada por e-mail às redacções.

Por seu turno, Alec Baldwin, que integrava também a equipa de produtores, negou a responsabilidade pela morte de Hutchins e disse que as munições reais nunca deveriam ter sido permitidas no cenário. Numa entrevista televisiva, em Dezembro, o actor disse que não puxou o gatilho da réplica do revólver Colt .45 e que este disparou sozinho depois de ele o ter apontado. Quem não gostou do que Baldwin disse foi o marido de Halyna Hutchins, que se confessou “furioso” por o actor não assumir a culpa. “Fiquei com tanta raiva ao vê-lo falar sobre a morte de Halyna publicamente, de maneira tão detalhada e depois não aceitar qualquer responsabilidade depois de ter acabado de descrever a sua morte”, confessou o marido da directora de fotografia, numa entrevista em Fevereiro.

Entretanto, membros da equipa de filmagens do western entraram com acções civis acusando Baldwin, os produtores e outros de negligência e de terem protocolos de segurança fracos no local de filmagem.