Oppenheimer, Succession, The Bear e Beef arrebatam prémios da crítica dos EUA

A temporada de prémios está a pleno vapor e obriga os seus protagonistas a mudas de roupa de gala quase diárias: os vencedores dos Critics Choice Awards na área da televisão, por exemplo, provavelmente terão de voltar ao palco na madrugada de terça-feira (esta segunda à noite nos EUA) para os Emmys. É o caso de Succession e The Bear, as melhores séries de drama e comédia, e não será o caso de Robert Downey Jr. nem de Christopher Nolan, cujo trabalho em Oppenheimer lhes deu as distinções de melhor actor secundário, realização e filme.

Oppenheimer, aliás, é o grande vencedor da noite com oito prémios no total, que incluíram também o de melhor elenco. Barbie, a sua grande rival, ficou-lhe bem atrás. Os críticos norte-americanos consideraram o filme de Greta Gerwig a melhor comédia, o melhor argumento original e I’m Just Ken, o tema interpretado por Ryan Gosling que tem feito sucesso mundo fora, foi a melhor canção.

Anatomia de uma Queda continua a sua caminhada triunfante para, pelo menos, uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional e talvez mesmo para o Óscar de Melhor Filme, sendo mais uma vez escolhido por um grupo de críticos como o Melhor Filme em Língua Estrangeira — o filme de Justine Trier, Palma de Ouro de Cannes, foi também a escolha dos críticos de Nova Iorque e do National Board of Review.

Numa cerimónia em que Harrison Ford foi homenageado com o prémio carreira e que foi transmitida a partir de Los Angeles, a central da temporada de prémios norte-americana, foram ainda distinguidos Paul Giamatti como melhor actor e Da’Vine Joy Randolph como melhor actriz secundária por The Holdovers, repetindo a opinião da National Board of Review, e Emma Stone por Pobres Criaturas, o iminente filme de Yorgos Lanthimos que se estreia em Portugal dia 25.

The Holdovers deu ainda prémio a Dominic Sessa na secção de novos talentos, e o melhor argumento adaptado é o de Cord Jefferson para American Fiction. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é o melhor filme de animação.

Secção de televisão: ao contrário dos Emmys, cujos prazos de elegibilidade para uma série se candidatar se juntaram ao adiamento da cerimónia por quase quatro meses por causa das greves de argumentistas e actores em 2023, os Critics Choice Awards premiaram televisão recente. Ou seja, quando Succession vence como melhor drama, é mesmo a última temporada e um prémio de despedida para a saga da família Roy. Os críticos consideraram Kieran Culkin o melhor actor e Sarah Snook como melhor actriz.

Na comédia, The Bear foi a escolha óbvia e Jeremy Allen White e Ayo Debiri os intérpretes principais premiados, juntando-se-lhes Ebon Moss-Bachrach como melhor actor em comédia. Na mesma categoria, só havia um nome a brilhar no palco: Meryl Streep pelo seu trabalho em Homicídios ao Domicílio. No drama, a sua congénere foi Elizabeth Debicki pelo seu retrato da princesa Diana na quarta (e não na quinta e última e mais recente) temporada de The Crown.

Beef é a melhor série limitada e o seu inatacável par de protagonistas sempre ao ataque, Ali Wong e Steven Yeun, foram as escolhas dos críticos.

E os Critics Choice Awards distinguiram ainda, na categoria de melhor série em língua estrangeira, a francesa Lupin, que se junta a Beef como vitória Netflix.

A temporada de prémios continua nesta noite de segunda-feira com os Emmys e as nomeações para os Óscares são conhecidas na próxima semana. As entregas dos prémios de cinema começam em Fevereiro.