Barbie é mesmo o maior êxito de 2023 e pode salvar o ano cinematográfico

As bilheteiras mundiais já encaixaram 1,38 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros) com o fenómeno em que se transformou o filme de Greta Gerwig baseado na boneca da Mattel.

O filme de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling baseado na boneca Barbie é já o mais visto do ano, tendo acumulado, ao todo, 1,38 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros) nas bilheteiras mundiais, dos quais 612 milhões facturados nos Estados Unidos. Isto até agora, porque o filme continua em sala e a acumular espectadores, embora tenha chegado esta terça-feira ao video-on-demand em certos mercados (ainda não em Portugal).

A BBC News adianta que Barbie destronou o campeão anterior do ano em curso, Super Mario Bros. O Filme, de Aaron Horvath e Michael Jelenic, que fez quase 1,36 mil milhões de dólares em receitas de bilheteira. Segundo o site Box Office Mojo, que compila estes dados, os restantes três lugares do top cinco são ocupados por Oppenheimer, de Christopher Nolan, Guardiões da Galáxia: Volume 3, de James Gunn, e Velocidade Furiosa X, de Louis Leterrier.

O filme de Greta Gerwig passou a barreira dos mil milhões de dólares 17 dias depois de ter chegado às salas. Nunca um filme assinado por uma mulher a título individual atingiu estes números.

Segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual referentes ao desempenho de Barbie até 30 de Agosto, a lendária boneca da Mattel também continua a liderar a tabela dos filmes mais vistos em Portugal, onde já fez quase 833 mil espectadores e se aproxima de uma receita acumulada de cinco milhões de euros. O segundo mais visto no nosso país este ano é Velocidade Furiosa X, seguido de Oppenheimer, Avatar: O Caminho da Água, de James Cameron, e de Super Mario Bros. O Filme.

Oppenheimer e Barbie foram lançados no mesmo dia, ainda que o primeiro tenha chegado a menos salas do que o segundo. A estreia simultânea dos dois filmes criou o inesperado fenómeno de bilheteira a que se chamou Barbenheimer e que quebrou recordes pré-pandémicos: Barbie é o filme da Warner Bros. que mais dinheiro fez em sala em toda a história daquela major. O tandem, frisa a BBC, permitiu que as receitas de bilheteira no mercado-pivô que são os Estados Unidos ultrapassassem os quatro mil milhões de dólares pela primeira vez desde o início da pandemia.

Com o adiamento para 2024 de vários candidatos a blockbusters cuja estreia deveria acontecer ainda este ano, como a sequela do Duna de Denis Villeneuve ou um novo Caça-Fantasmas, e sem fim à vista para a greve dos guionistas e actores norte-americanos, não é expectável que até ao fim de Dezembro as salas de cinema recebam outros fenómenos de bilheteira comparáveis a Barbenheimer.