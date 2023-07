Barbie, boneca de luxo

Podemos começar a falar de Barbie pela dimensão autoral deste projecto aparentemente de puro marketing: ao entregar a ideia de um filme sobre um brinquedo a Greta Gerwig, não se terá percebido que se estava a entregar à actriz de Frances Ha e realizadora de Lady Bird e Mulherzinhas a tela ideal para ela prosseguir a sua investigação da experiência feminina, da passagem da inocência adolescente ao desencanto da idade adulta.

Ou podemos começar a falar de Barbie pela dimensão de comédia satírica que tem em comum com alguns dos objectos mais interessantes do humor americano contemporâneo — a tradição herdada da televisão, recorrendo a um humor auto e metarreferencial que absorve, digere e regurgita a cultura pop americana do último meio século. E, para o provar, estão aqui vedetas como Kate McKinnon ou Issa Rae, e actores de primeiro plano dispostos a satirizarem a sua própria imagem (à cabeça um Ryan Gosling deliciado). Só faltam mesmo as culottes de As Férias Loucas de Barb e Star, filme que parece ter sido uma espécie de “precursor” da abordagem de Gerwig à boneca simultaneamente mais famosa e infame do mundo, uma das criações mais perenes e reconhecíveis da cultura consumista capitalista do pós-Segunda Guerra Mundial.

Por onde, então, começar a abordar este monstro de Frankenstein? Porque qualquer uma das leituras acima é aplicável a Barbie. Existe, no entanto, uma outra que convém não esquecer: o simples prazer. Porque, por muito existencialista, satírico, promocional, cor-de-rosa, crítico, autoconsciente que este enorme objecto pop possa ser, no fundo ele é exactamente isso: um objecto pop. Uma bugiganga colorida e refrescante que sabe que o é e, de certo modo, se espraia nesse contexto.

Barbie

De Greta Gerwig, com Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera

Greta Gerwig está fartinha de saber que tudo na Barbie não passa de imagem, projecção utópica de um mundo ideal que supostamente valoriza e empodera as mulheres, enquanto no “mundo real” o patriarcado usa essa linguagem como cortina de fumo para desviar as atenções do seu poder. E vai de perpetuar precisamente essa imagem ao mesmo tempo que a corrói por dentro com uma graça apenas aparentemente descartável, lançando no processo uma deliciosa sátira da nova masculinidade americana pós-trumpiana com as suas obsessões consumistas, brincando com a própria ideia do que pode ser um franchise cinematográfico que pensa.

Nada disto é especialmente novo, já outros o fizeram. O que faz a diferença desta Barbie é que, no centro de tudo isto, há uma peculiar nostalgia da inocência de outros tempos: a Barbie (uma incrível Margot Robbie) é a mulher perfeita estereotipada que se recusa a crescer, mas que às tantas percebe que a inocência não dura para sempre e o que é importante é tentar manter dela o que é possível manter quando entramos na idade adulta. Era disso que falava Lady Bird, era disso que falava Mulherzinhas, é disso que fala Barbie: de crescermos. Pelo meio de uma grande e multicolorida bola de espelhos pop, claro, com direito a números musicais propositadamente azeiteiros, e com a frescura passageira de um sorvete de Verão.