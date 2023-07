Come on Barbie, let’s go party!: A passadeira “rosa” da estreia do filme da Barbie

A protagonista Margot Robbie foi a estrela da noite em Schiaparelli, numa reinterpretação da Barbie Solo in the Spotlight, dos anos 1960. Já Ryan Gosling optou por um fato cor-de-rosa.

Há um bocadinho de Barbie em todos nós. Pelo menos esta é a mensagem de um dos filmes mais aguardados do ano, onde Margot Robbie dá vida à icónica boneca da Mattel. Chega aos cinemas em Portugal só na próxima semana, mas neste domingo foi dia de estreia em Los Angeles, na Califórnia, e as celebridades mostraram a sua Barbie interior em coordenados (espante-se) cor-de-rosa.

A estrela da noite no Shrine Auditorium foi, claro, a protagonista que surpreendeu por não eleger rosa para a tradicional passadeira vermelha — que aqui foi também rosa. Margot Robbie optou pelo glamour de Hollywood, numa reprodução de uma boneca dos anos 1960, que se intitulava Solo in the Spotlight.

O vestido da boneca foi mimetizado até ao mínimo detalhe, num trabalho assinado pela alta-costura da Schiaparelli, que partilhou os detalhes do processo através das redes sociais. Sob a direcção criativa de Daniel Roseberry, as lantejoulas pretas foram bordadas, uma a uma, no corpo do vestido justo. No final da saia, um "tutu" em tule adornado com uma única rosa vermelha. Para completar, luvas compridas em veludo negro e um lenço de musselina rosa. De destacar, ainda, o vistoso colar de diamantes.

Não é a primeira vez que Robbie reproduz coordenados de bonecas antigas na promoção do filme. Para um evento em Seoul, na Coreia do Sul, na semana passada, vestiu-se da "Barbie Dia para a Noite”, lançada em 1984. O vestido foi recriado pela casa italiana Versace. O filme realizado por Greta Gerwig tem, aliás, sido um festim para a moda, com as marcas a recriarem peças inspiradas na boneca.

Até o Ken tem ganho novo protagonismo, graças a Ryan Gosling, que também não desiludiu na passadeira rosa deste domingo — apesar de ter sido acusado de ser demasiado velho para dar vida ao namorado da Barbie. O actor de 42 anos optou por um fato rosa pastel assinado pela Gucci, que contrastou com o negro do vestido de Margot Robbie, quando os dois pousaram juntos.

O rosa foi, como seria de esperar, a escolha para a maioria dos coordenados do serão e cada um fez a sua interpretação da boneca mais famosa do mundo. No filme, várias actrizes dão vida a diferentes Barbies, incluindo a cantora Dua Lipa, que interpreta uma sereia e também assina o principal tema da banda sonora. Na passadeira, a britânica captou a atenção dos fotógrafos com um vestido transparente repleto de brilhantes. Trata-se de uma criação da Bottega Veneta, avança a revista italiana Grazia.

Dua Lipa NINA PROMMER/LUSA Billie Eilish MIKE BLAKE/Reuters Fotogaleria Dua Lipa NINA PROMMER/LUSA

Quem também dá voz ao filme é Billie Eilish. A cantora sempre que pisa a passadeira vermelha não passa despercebida e, neste domingo, não foi excepção. Manteve-se fiel ao estilo pessoal e usou umas calças largas pretas, com uma camisa rosa e gravata da mesma cor. Nos pés, uns (enormes) ténis excêntricos da marca norte-americana ERL.

E, claro, destacou-se ainda a realizadora e co-argumentista Greta Gerwig, que liderou o festim de rosa. Da cabeça aos pés, a também actriz vestiu Valentino — ou não fosse esta casa italiana conhecida pelo seu tom icónico de rosa.

Na galeria de imagens acima, veja todos os coordenados da estreia de Barbie.