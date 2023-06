Já vestiu Lady Gaga, mas foi na Pitti Uomo que a ERL se estreou na passerelle

Nos cabides, a roupa pendurada parece ter saído do futuro. No tecto da sala no Palácio Corsini, em Florença, um anjo pintado evoca o Renascimento e contrasta com os fatos holográficos. Ainda faltam 12 horas para o desfile da ERL, a marca do norte-americano Eli Russell Linnetz, mas a agitação já começou nos bastidores. Até o próprio criador já cá está para ultimar os detalhes desta viagem ao ano de 2176, um dos destaques da 104.ª edição da conceituada feira de moda masculina Pitti Uomo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt