The Bear, o drama e a comédia na cozinha em Chicago

The Bear, a série sobre o tenso dia-a-dia de um restaurante de Chicago e os traumas que as pessoas que lá trabalham carregam, está de volta. A primeira temporada criada por Christopher Storer, estreada no ano passado, tornou-se um fenómeno. Estava ancorada num chef que fez sucesso em Nova Iorque e que regressa a casa para tomar conta do restaurante na mó de baixo que era do irmão que morreu, injectando-lhe nova vida. Trazia, com ele, uma experiência e um nível que nunca tinham existido por ali. Já a segunda, cujos dez episódios chegam nesta quarta-feira ao Disney+, mais de um mês após a estreia original nos Estados Unidos, centra-se em montar um novo restaurante no mesmo sítio. Tentam, a contra-relógio, com todas as licenças, visitas de estudo, obras e modificações que isso implica, transformar um modesto local de sanduíches num conceito de alta gastronomia com vontade de ganhar estrelas Michelin.

