The Bear, a série em que a cozinha se cruza com a saúde mental: “Os chefs não são super-heróis. Nem super-vilões”

Uma das séries do ano continua a dar que falar. Será por ser uma sandes de saúde mental em época de festas? Ou porque o trabalho está a matar-nos? Matty Matheson, chef e actor, explica ao PÚBLICO.

Não há qualquer unanimidade, ou sequer uma aproximação, sobre qual foi a melhor série do ano. Mas em vésperas de réveillon e de mais uma ceia que se quer especial, mas também na recta final da época das festas que tantas questões de saúde mental e emocional agita, a suculenta The Bear tem um lugarzinho especial no panteão da imprensa afogada em demasiada televisão. Meses após a estreia continuam a produzir-se reflexões sobre uma série que é uma sanduíche de realismo sobre o mundo laboral nos restaurantes, a saúde mental e a perda. “Os chefs não são super-heróis. Nem super-vilões”, diz ao PÚBLICO Matty Matheson, o chef, consultor e actor da série.