Oppenheimer já é o biopic mais rentável de sempre

Oppenheimer, o filme de Christopher Nolan que retrata a vida de J. Robert Oppenheimer, director do projecto Manhattan que desenvolveu as primeiras armas nucleares, é já o biopic com mais retorno de bilheteira da história, de acordo com o site Box Office Mojo, citado pelo jornal The Guardian.

Desde o dia de estreia (19 de Julho nos Estados Unidos da América, 20 de Julho em Portugal), o filme, cujo elenco inclui intérpretes como Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Florence Pugh, já acumulou cerca de 853 milhões de euros em receitas de bilheteira a nível global.

Em Portugal, e segundo dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual, Oppenheimer soma mais de oito mil sessões e cerca de 522 mil espectadores, números a que corresponde uma receita de bilheteira de mais de três milhões de euros. O filme distribuído pela Cinemundo é o terceiro mais visto do ano, atrás de Barbie e de Velocidade Furiosa X.

Bohemian Rhapsody, filme de Bryan Singer sobre a vida do vocalista dos Queen, Freddie Mercury, estreado em 2018, detinha aqui o recorde do biopic mais rentável de sempre, tendo acumulado cerca de 850 milhões em receitas de bilheteira. O realizador, que já então tinha sido acusado de abusos sexuais e voltou a sê-lo mais recentemente, foi despedido no decurso da rodagem, embora o seu nome se tenha mantido nos créditos.

O filme de Synger foi bem recebido pela crítica e galardoado com quatro Óscares, incluindo o de Melhor Actor Principal para Rami Malek (que também aparece em Oppenheimer), dois BAFTA e dois Globos de Ouro.

Oppenheimer beneficiou do seu lançamento simultâneo com Barbie, de Greta Gerwig. Em vez de dividir espectadores, o fenómeno Barbenheimer criou um efeito cumulativo (o ritual de assistir aos dois filmes numa mesma ida ao cinema) que terá salvado as receitas de bilheteira, num ano difícil para a indústria cinematográfica.

O lado cor-de-rosa do movimento Barbenheimer mantém-se à frente da corrida, com uns impressionantes 1,326 mil milhões de euros em receitas de bilheteira. Greta Gerwig, que assina o filme da boneca intemporal, tornou-se a realizadora com os melhores resultados de sempre no fim-de-semana de estreia.

Texto editado por Inês Nadais