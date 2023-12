De novo Anatomie d’une Chute: é o filme europeu de 2023

Depois da Palma de Ouro de Cannes, em Maio, tudo o que tem vindo à rede de Anatomie d'une Chute tem sido peixe. Foi coroado este sábado à noite, na gala em Berlim da Academia do Cinema Europeu a que assistiram mil convidados, como o filme europeu de 2023. Saiu ainda recompensado com mais quatro prémios: Justine Triet, 44 anos, na história de Cannes a terceira mulher, depois de Jane Campion (O Piano) e de Julia Ducournau (Titane), a receber a Palma, foi considerada a melhor realizadora e argumentista (nesta última categoria em colaboração com Arthur Harari), Sandra Hüller recebeu o prémio de melhor actriz (estava nomeada ainda por outro filme, The Zone of Interest, de Jonathan Glazer) e teve ainda o Excellence Award para a montagem.

