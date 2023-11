Filmes de Agnieszka Holland e Kaurismäki entre os mais nomeados para prémios europeus

De acordo com a lista de candidatos à 36.ª edição dos prémios, há quatro filmes que se perfilam entre os mais nomeados, todos com cinco indicações: Green Border, da polaca Agnieszka Holland, Folhas Caídas, do finlandês Aki Kaurismäki, Anatomie d'une Chute, do francês Justine Triet, e The Zone of Interest, de Jonathan Glazer.

Todos eles estão nomeados, por exemplo, para Melhor Filme Europeu e Melhor Realização, duas categorias em que está também o filme Io Capitano, de Matteo Garrone.

Green Border, que recolheu este ano quatro prémios em Veneza, é um filme sobre refugiados, a partir da história de uma família síria que tenta entrar na Europa pela Polónia, através da fronteira com a Bielorrússia, com Agnieszka Holland a expor um drama que acabou por ser um tema polémico nas eleições legislativas polacas em Outubro passado.

Palma de Ouro no festival de cinema de Cannes, Anatomie d'une Chute acompanha o julgamento de uma escritora (interpretada pela actriz Sandra Hüller), acusada do homicídio do marido.

Em Folhas Caídas, distinguido pela federação internacional de críticos de cinema, Kaurismäki filmou uma história de amor entre duas pessoas solitárias, que se conheceram num bar de karaoke.

The Zone of Interest, a partir do romance homónimo de Martin Amis, que morreu em Maio (A Zona de Interesse, editado pela Quetzal), gira em torno de uma alta patente do regime nazi, o comandante Rudolf Hoss, de Auschwitz-Birkenau, que "tenta construir uma vida de sonho" com a mulher, junto ao campo de concentração e extermínio nazi.

A cerimónia dos prémios europeus de cinema, que são atribuídos em várias categorias, da representação ao documentário, da curta-metragem ao cinema de animação, está marcada para 9 de Dezembro em Berlim.