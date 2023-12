Assassinos da Lua das Flores arrebata a National Board of Review

Assassinos da Lua das Flores arrebatou as mais importantes distinções da associação National Board of Review (NBR): melhor filme, melhor realizador, para Martin Scorsese, melhor actriz, para Lily Gladstone. Filme e intérprete já tinham sido escolhas do ano do New York Film Critics Circle.

A National Board of Review é composta por cineastas, académicos, estudantes de cinema. Na sua história de mais de cem anos, tem privilegiado filmes de forte apelo público (o ano passado, por exemplo, Top Gun: Maverick), e por isso "os seus vencedores do prémio do Melhor Filme raramente recebem o Óscar do Melhor Filme" da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, como analisa o site IndieWire. Na década passada, por exemplo, isso só aconteceu uma vez: The Departed (2006), precisamente de Martin Scorsese. A quem a NBR se refere agora, na sua declaração de intenções, nestes termos: "Uma espantosa obra-prima de um dos nossos maiores cineastas"

Foto Paul Giamatti em The Holdovers

Sobraram, ainda assim, alguns prémios. Paul Giamatti foi considerado o melhor actor por The Holdovers, que valeu ainda a Da'Vine Joy Randolph o prémio da melhor actriz secundária. Trata-se do novo filme de Alexander Payne. Giamatti interpreta um professor de um internato, passa-se a história nos anos 70, que é forçado a acompanhar um grupo de alunos que não têm para onde ir nas férias de Natal. Por Poor Things, Mark Ruffalo foi considerado o melhor actor secundário. Ambos os filmes receberam prémios para o argumento, original e adaptado, respectivamente.

Bradley Cooper, argumentista, realizador, produtor e actor de Maestro recebeu, da NBR, o Icon Award por ter trazido "a sua paixão, arte e dedicação" ao seu "mais recente e sublime filme". Anatomie d'une Chute, de Justine Trier, Palma de Ouro de Cannes, foi considerado o melhor filme internacional, repetindo aí também a escolha dos críticos de Nova Iorque.